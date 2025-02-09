Сирський розповів, наскільки скоротилося співвідношення артснарядів між Україною та РФ

Рік тому перевага російських військ в артилерійських боєприпасах становила приблизно 1:10. Сьогодні це співвідношення скоротилося майже до 1:2

Рік тому російські окупанти мали значну перевагу над ЗСУ у питанні артилерійських боєприпасів. Однак сьогодні цей розрив значно скоротився. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Рік тому, за даними Сирського, перевага російських військ в артилерійських боєприпасах становила приблизно 1:10. Сьогодні це співвідношення скоротилося майже до 1:2.

«Дякую країнам-партнерам за постачання боєприпасів. Висловлюю вдячність вітчизняним зброярам, які нарощують виробництво та посилюють фронт озброєннями і військовою технікою з позначкою «зроблено в Україні». Також це стало можливим завдяки цілеспрямованому знищенню нашими зусиллями російської артилерії. За рік нами знищено близько 13 050 ворожих артсистем (за два попередні роки – 8400). Успішна контрбатарейна боротьба разом із роботою дронів припиняє домінування російських гармат на полі бою», – йдеться в повідомленні.

Крім того, головнокомандувач уточнив, що протягом 2024 року держава поставила на фронт понад 1,3 млн безпілотників.

«Ми перші у світі створили Сили безпілотних систем, масштабували вже існуючі легендарні підрозділи «Птахи Мадяра», «Ахіллес», «К-2» та інші. Розвиваємо напрямки роботизованих платформ, наземних і морських дронів. Ворог сповна відчуває на собі потужність наших FPV-дронів. За рік кількість цілей, уражених ударними БпЛА різних типів, перевищила 461 тисячу», – додав він.

Нагадаємо, триває 1082-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Від початку минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.