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Колумбійська штурмова рота знищує спецназ КНДР на Курщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Колумбійська штурмова рота знищує спецназ КНДР на Курщині
Командир колумбійців лейтенант Гамлет Авагян
фото: скріншот із відео

Іноземці воюють у складі 47-ї окремої механізованої бригади

У складі 47-ї окремої механізованої бригади, яка веде активні бойові дії на території Курської області, діє окрема штурмова рота, сформована з добровольців із Колумбії. Воїни з Латинської Америки пліч-о-пліч із українськими захисниками протистоять найбоєздатнішим підрозділам ворога – елітним частинам російської армії та навіть підрозділам північнокорейського спецназу, які, за словами військових, фіксуються на цьому напрямку. Як інформує «Главком», про це в інтерв'ю Юрію Бутусову розповів командир роти, лейтенант Гамлет Авагян.

За його словами, колумбійці отримують від 120 до 190 тисяч гривень зарплатні та мають право на 40-денну відпустку. Практично всі вони – молоді люди, є лише двоє 40-річних чоловіків.

За словами Гамлета Авагяна, у Колумбії є досить охочих воювати за Україну. Цього місяця мають прибути ще 200 добровольців, тож він шукає спонсорів, аби оплатити їм переліт.

Нагадаємо, у одній із бригад ЗСУ воюють легіонери з Китаю. Вони свідомо обрали Україну, і тепер боронять її свободу, попри мовний бар’єр і всі труднощі.

Також у другому інтернаціональному легіоні за Україну воюють представники 30 країн. Це бійці зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Шрі-Ланки, Колумбії та Бразилії, Польщі, Росії, Білорусі, навіть Фарерських островів.

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Теги: ЗСУ Північна Корея Курщина

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