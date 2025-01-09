Лиманський напрямок. Чому ворогу не вдається просунутися далі?
Саме через Лиманський напрямок проходить ключова логістична артерія для Краматорської агломерації
Друзі, просили дати загальну картинку по Лиманському напрямку. Спробую дуже коротко, бо мій побратим там зараз «300» і тимчасово інформації дати не може. Можливо, пізніше підкинуть цікавих деталей, а поки що сама суть. Кажуть, що противнику вдалося захопити село Іванівка на правому березі річки Чорний Жеребець. Це на північ від села Терни і саме там вони хочуть створити тактичний плацдарм.
Впадати у паніку точно не варто – не вперше противник просувається на цьому напрямку і закінчується це завжди однаково. Наші вибивають їх назад. Іноді навіть займають позиції окупантів. Жодних серйозних успіхів у противника на цьому напрямку немає і говорити про серйозний наступ не варто. Стягнути необхідні додаткові ресурси нізвідки. Резерви з Росії йдуть тільки на Південь Донецької області та на Курську. Перекинути частину підрозділів із сусідніх ділянок вони теж не можуть. Тому що сусіди це Куп'янськ і Часів Яр з Торецьком. Там скрізь зараз жорсткі заміси і вільних резервів немає.
Проте цей напрямок залишається, на мій погляд, найважливішим для Донецької області. Важливішим за Покровськ і Курахове. Тому що ми пам'ятаємо, скільки сил і часу противник витратив на Бахмут і Авдіївку. І якою ціною йому дається просування до Покровська і у районі Курахового. Без якогось помітного призу в результаті. Значення Покровська зараз більше політичне – стратегічно він практично ні на що не впливає. Йти від Курахового на Запоріжжя – чистий суїцид. Там не просто поле, рівне, як стіл. Там і посадок умовно всього дві вздовж дороги. Згорить у дорозі все. Сховатися ніде.
Тож бої на Курахівському та Покровському – саме за територію. Політичне рішення захопити Донецьку область. Заплатити дуже дорогу ціну за невеликий шматочок випаленої землі і на цьому все. А ось Лиманський напрямок – зовсім інша справа. Знову згадуємо штурми Авдіївки, Бахмута, Часів Яру і Торецька. При їхніх скромних розмірах – противник просувався дуже довго і з великими втратами. Агломерація «Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ» набагато більша за розмірами і населенням. Порівнянна з містом-мільйонником. Цей шматок не проходить у горло, очевидно. Штурмувати ці міста по одному з півдня на північ – навіть у разі успіху забере сто років. Але є Лиман
Саме через Лиманський напрямок проходить ключова логістична артерія для Краматорської агломерації. Колишня траса «Харків-Ростов». Для противника просто мрія перерізати її і поставити все наше Костянтинівське угруповання у дуже важке становище.
Я не відкриваю зараз військових секретів, щоб це бачити достатньо навіть Атласу автомобільних доріг УРСР. Саме до цієї траси мріє прорватися противник, щоб зробити окупацію всієї Донецької області реальною.
Але... у нашому Генштабі теж уміють читати карти. Цей сценарій давно прорахований і тримають Лиманське дуже міцно кращі з кращих. Тож, ви бачите на карті, жодних виразних результатів противник поки що там домогтися не може. Ну і Сіверський плацдарм із півдня страхує.
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