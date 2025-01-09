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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Лиманський напрямок. Чому ворогу не вдається просунутися далі?

glavcom.ua
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Українські військові тримають оборону на фронті
фото: zsu.gov.ua

Саме через Лиманський напрямок проходить ключова логістична артерія для Краматорської агломерації

Друзі, просили дати загальну картинку по Лиманському напрямку. Спробую дуже коротко, бо мій побратим там зараз «300» і тимчасово інформації дати не може. Можливо, пізніше підкинуть цікавих деталей, а поки що сама суть. Кажуть, що противнику вдалося захопити село Іванівка на правому березі річки Чорний Жеребець. Це на північ від села Терни і саме там вони хочуть створити тактичний плацдарм.

Впадати у паніку точно не варто – не вперше противник просувається на цьому напрямку і закінчується це завжди однаково. Наші вибивають їх назад. Іноді навіть займають позиції окупантів. Жодних серйозних успіхів у противника на цьому напрямку немає і говорити про серйозний наступ не варто. Стягнути необхідні додаткові ресурси нізвідки. Резерви з Росії йдуть тільки на Південь Донецької області та на Курську. Перекинути частину підрозділів із сусідніх ділянок вони теж не можуть. Тому що сусіди це Куп'янськ і Часів Яр з Торецьком. Там скрізь зараз жорсткі заміси і вільних резервів немає.

Проте цей напрямок залишається, на мій погляд, найважливішим для Донецької області. Важливішим за Покровськ і Курахове. Тому що ми пам'ятаємо, скільки сил і часу противник витратив на Бахмут і Авдіївку. І якою ціною йому дається просування до Покровська і у районі Курахового. Без якогось помітного призу в результаті. Значення Покровська зараз більше політичне – стратегічно він практично ні на що не впливає. Йти від Курахового на Запоріжжя – чистий суїцид. Там не просто поле, рівне, як стіл. Там і посадок умовно всього дві вздовж дороги. Згорить у дорозі все. Сховатися ніде.

Тож бої на Курахівському та Покровському – саме за територію. Політичне рішення захопити Донецьку область. Заплатити дуже дорогу ціну за невеликий шматочок випаленої землі і на цьому все. А ось Лиманський напрямок – зовсім інша справа. Знову згадуємо штурми Авдіївки, Бахмута, Часів Яру і Торецька. При їхніх скромних розмірах – противник просувався дуже довго і з великими втратами. Агломерація «Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ» набагато більша за розмірами і населенням. Порівнянна з містом-мільйонником. Цей шматок не проходить у горло, очевидно. Штурмувати ці міста по одному з півдня на північ – навіть у разі успіху забере сто років. Але є Лиман

Саме через Лиманський напрямок проходить ключова логістична артерія для Краматорської агломерації. Колишня траса «Харків-Ростов». Для противника просто мрія перерізати її і поставити все наше Костянтинівське угруповання у дуже важке становище.

Я не відкриваю зараз військових секретів, щоб це бачити достатньо навіть Атласу автомобільних доріг УРСР. Саме до цієї траси мріє прорватися противник, щоб зробити окупацію всієї Донецької області реальною.

Але... у нашому Генштабі теж уміють читати карти. Цей сценарій давно прорахований і тримають Лиманське дуже міцно кращі з кращих. Тож, ви бачите на карті, жодних виразних результатів противник поки що там домогтися не може. Ну і Сіверський плацдарм із півдня страхує.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Покровськ Харків окупанти Часів Яр наступ Курахове росія Україна

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