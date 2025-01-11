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Що заважає окупантам форсувати річку Оскіл на Харківщині: дані ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Що заважає окупантам форсувати річку Оскіл на Харківщині: дані ISW
Триває 1053-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Росіяни просуваються у Дворічній на Харківщині: що їм заважає переправити танки через річку Оскіл

Російські загарбники просуваються у Дворічній та поблизу села Орлянка під Куп’янськом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські військові блогери та джерело, ймовірно пов’язане з українською військовою розвідкою, заявили 10 січня, що російські війська просуваються на північний схід від Куп’янська в східній частині Дворічної та біля Західного. Джерело, ймовірно пов’язане з українською військовою розвідкою, повідомило, що російські війська використовують свою перевагу в живій силі на Куп’янському напрямку та проводять виключно піхотні атаки», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що окупанти переправляють піхоту через річку Оскіл для цих атак на легких надувних плавзасобах, але сама річка надто глибока для перевезення бронетехніки без встановленої переправи.

Крім того, росіяни продовжували атакувати в районі села Західне, Петропавлівки та Кучерівки. Також спроби просування були в напрямку Борової та Вовчанська – і там, і там безрезультатні.

Нагадаємо, триває 1053-й день повномасштабної війни в Україні.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Лиманському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши 18 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 576 дронів-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: ЗСУ окупанти війна фронт військові річка танки росіяни ISW

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