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У мережі показали колону ЗС РФ, яку знищили ракетами у Курській області

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У мережі показали колону ЗС РФ, яку знищили ракетами у Курській області
Колона знищеної російської техніки досі стоїть на дорозі
фото з відкритих джерел

Російська військова колона, знищена в Курській області, досі не прибрана

У Курській області РФ залишки російської військової колони, знищеної українськими ракетами в ніч з 8 на 9 серпня, досі знаходяться на місці удару. Фото ширяться соціальними мережами.

 

За попередніми даними, удар був нанесений по колоні, що рухалася в районі села Октябрьське Рильського району Курської області. Місцеві телеграм–канали повідомляли про звуки вибухів та детонації боєприпасів.

На опублікованих фотографіях видно, що техніка зазнала значних пошкоджень. Деякі машини повністю вигоріли, інші мають пробоїни та сліди від осколків. Це свідчить про високу точність та ефективність українського удару.

Наразі немає офіційної інформації про кількість знищеної техніки та втрати серед особового складу. Російська сторона традиційно замовчує або применшує свої втрати.

Однак той факт, що знищена колона досі не прибрана з дороги, може свідчити про значні логістичні проблеми російської армії та її нездатність швидко реагувати на ситуацію.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня дрони атакували чотири російські області: Білгородську, Курську, Воронезьку і Ростовську. 

Читайте також: Точка «Ку». Чому Україна б'є по Курській області 
Теги: дороги машини журналіст втрати

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