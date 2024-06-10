У Криму пролунали потужні вибухи, окупанти перекрили Кримський міст

У Красноперекопському районі очевидці нарахували вісім вибухів

У ніч на 10 червня у кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Про це пише Telegram-канал «Кримський вітер».

Зокрема повідомляється про звуки вибухів в Євпаторії, Красноперекопську, у Дажанкойському, Бахчисарайському та інших районах.

Очевидці повідомляють про роботу російської ППО біля села Воробйово Сакського району. У Красноперекопському районі мешканці нарахували вісім вибухів.

Також загарбники вчергове перекрили Кримський міст. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Нагадаємо, у ніч на 8 червня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Розвозжаєв заявив про нібито знищений безекіпажний катер у районі Стрілецької бухти Севастополя.

Як повідомлялося, Міноборони країни-агресорки заявило, що у ніч на 7 червня сили протиповітряної оборони знищили або перехопили 28 безпілотників над трьома областями, а також над тимчасово окупованим Кримом та Азовським морем. Про це повідомляють росЗМІ.