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Втрати ворога станом на 4 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Втрати ворога станом на 4 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 10758 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1340 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 4 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 4 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 4 травня втратила:

  • особового складу – близько 956810 (+1340) осіб,
  • танків – 10758 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 22403 (+24) од,
  • артилерійських систем – 27327 (+52) од,
  • РСЗВ – 1376 (+1) од,
  • засоби ППО – 1155 (+1) од,
  • літаків – 370 (+2) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34860 (+163),
  • крилаті ракети – 3196 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47141 (+129) од,
  • спеціальна техніка – 3870 (+0).
Втрати ворога станом на 4 травня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 4 травня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
  • В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 13 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, усі продовжили рух з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 4 травня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нагадаємо, триває 1166-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати ворог Генштаб

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