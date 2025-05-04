Втрати ворога станом на 4 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1340 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 4 травня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 4 травня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 4 травня втратила:
- особового складу – близько 956810 (+1340) осіб,
- танків – 10758 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 22403 (+24) од,
- артилерійських систем – 27327 (+52) од,
- РСЗВ – 1376 (+1) од,
- засоби ППО – 1155 (+1) од,
- літаків – 370 (+2) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34860 (+163),
- крилаті ракети – 3196 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47141 (+129) од,
- спеціальна техніка – 3870 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 4 травня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
- В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 13 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три судна, усі продовжили рух з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1166-й день повномасштабної війни в Україні.
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