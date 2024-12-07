Карта бойових дій в Україні станом на 7 грудня 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 163 бойових зіткнення

Упродовж минулої доби противник завдав по території України два ракетних та сім авіаційних ударів, використав для ураження 512 дронів-камікадзе та 12 КАБів. Здійснив понад 3,2 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Загалом від початку минулої доби відбулося 163 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Поблизу Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані на Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів, отримали відсіч.

Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 87 окупантів вбитими та пораненими, знищено артсистему, чотири бойові броньовані машини, 17 БпЛА, три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, також пошкоджено ББМ та чотири одиниці автомобільної техніки.

На Куп’янському напрямку

Дев’ять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Колісниківки, Лозової, Загризового та Западного. На цей час триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку

Позиції українських захисників в районах населених пунктів Чернещина, Греківка, Копанки, Надія, Макіївка, Торське та Терни за минулий день на Лиманському напрямку 14 разів штурмували російські війська. Атаки відбиті.

На Краматорському напрямку

Поблизу Білої Гори та Ступочок невдачею завершились три спроби загарбників просунутися вперед на Краматорському напрямку, два боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні вісім разів штурмували у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Дві атаки продовжуються.

На Покровському напрямку

На Покровському напрямку загарбник впродовж дня загалом здійснив 44 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Жовтого та Чумацького. Три боєзіткнення ще тривають.

Втрати противника за сьогодні на напрямку склали 107 військових вбитими та 172 – пораненими, українські захисники знищили БМП, п’ять автомобілів, два квадроцикли, антену управління БпЛА та мотоцикл загарбників.

На Курахівському напрямку

Інтенсивно атакує ворог наші підрозділи і на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 35 атак. Терористи намагалися просунутися в районах Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дачного та Дальнього, на даний час точаться бої в 11 локаціях.

На Времівському напрямку

Тривало шість боєзіткнень на Времівському напрямку, всього дотепер агресор 20 разів штурмував передній край нашої оборони поблизу Успенівки, Костянтинопольського, Роздольного, Новодарівки та Новосілки.

На Оріхівському напрямку

Безрезультатно для ворога закінчилась спроба просунутись вперед в напрямку Новоданилівки на Оріхівському напрямку. Агресор завдав авіаційних ударів КАБами по цивільній інфраструктурі Новопавлівки та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку

На Придніпровському напрямку відбито три ворожі атаки, противник успіху не мав.

Триває операція Сил оборони України в Курській області, точаться запеклі бої, українські захисники завдають відчутних втрат російській загарбницькій армії.

За ефективну та професійну бойову роботу відзначено воїнів з 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 425-го окремого штурмового батальйону «Скеля» та 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.

Нагадаємо, триває 1018-й день повномасштабної війни в Україні.