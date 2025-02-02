Одесит на прохання Росії шпигував за кораблями ЗСУ: яке покарання йому загрожує

Затримано агента ФСБ, який розвідував пункти базування та маршрути руху кораблів ЗСУ поблизу Одеського морпорту

37-річний одесит заради грошей пішов на співпрацю з РФ

Росія намагалась отримати актуальні дані про Сили оборони України в акваторії Чорного моря. Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі шпигуна. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Затримано агента ФСБ, який розвідував пункти базування та маршрути руху кораблів ЗСУ поблизу Одеського морпорту. Окупанти планували використати ці дані для підготовки бойових операцій у морській зоні з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для того, щоб направити ворожу зброю «в обхід» української ППО, агент отримав додаткове завдання: виявити вогневі позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони.

Для збирання розвідданих зрадник об’їжджав узбережжя обласного центру на власному авто і приховано робив фото та фіксував геолокації військових об’єктів на телефон. Зібрані відомості агент месенджером передавав своєму російському куратору. Його особу та інші персональні дані вже встановлені Службою безпеки.

Під час обшуків у помешканні затриманого виявлено мобільний телефон та комп’ютер, які зловмисник використовував для комунікації з ФСБ.

За даними слідства, зрадником виявився 37-річний безробітний одесит, який потрапив у поле зору окупантів, коли шукав швидкі заробітки на Телеграм-каналах.

Чоловікові оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України та Національна поліція викрили агентурну групу російських спецслужб, яка отримала завдання здійснити серію терактів в Одеській області.

Зловмисники збиралися підпалити декілька службових автомобілів, а потім підірвати саморобний вибуховий пристрій, коли поліцейські б зʼявилися на місці пожежі. Аби реалізувати план, фігуранти оселилися у хостелі поблизу обʼєкта, придбали чотири каністри бензину для підпалу, а у заздалегідь підготовленій схованці тримали замасковану під вогнегасник вибухівку.