Росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState

Зафіксовано просування супротивника в районах населених пунктів Желанне та Діброва

Біля Вовчого супротивники намагаються рухатися вперед у п'яти напрямках

Російські загарбники окупували село Вовче на Донеччині і змогли рушити вперед у Яснобродівці. Також зафіксовано просування супротивника в районах населених пунктів Желанне та Діброва, повідомили аналітики DeepState у Telegram.

«Ворог захопив Вовче...», – сказано у повідомленні.

Експерти також показали свіжу карту бойових дій, на якій видно, що біля Вовчого супротивники намагаються рухатися вперед у п'яти напрямках.

Раніше Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту РФ здійснює найбільше атак.

Нагадаємо, що наразі росіяни не планують великий наступ на півдні. Водночас загарбники концентрують сили Донбасі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.