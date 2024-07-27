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Росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState
Зафіксовано просування супротивника в районах населених пунктів Желанне та Діброва
фото з відкритих джерел

Біля Вовчого супротивники намагаються рухатися вперед у п'яти напрямках

Російські загарбники окупували село Вовче на Донеччині і змогли рушити вперед у Яснобродівці. Також зафіксовано просування супротивника в районах населених пунктів Желанне та Діброва, повідомили аналітики DeepState у Telegram.

«Ворог захопив Вовче...», – сказано у повідомленні.

Експерти також показали свіжу карту бойових дій, на якій видно, що біля Вовчого супротивники намагаються рухатися вперед у п'яти напрямках.

Росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState фото 1

Раніше Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту РФ здійснює найбільше атак. 

Нагадаємо, що наразі росіяни не планують великий наступ на півдні. Водночас загарбники концентрують сили Донбасі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Теги: наступ ворог Генштаб

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