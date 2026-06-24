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Міноборони Білорусі оголосило мобілізаційні навчання

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Міноборони Білорусі оголосило мобілізаційні навчання
Білорусь викликала тисячі військовозобов'язаних на перевірку
фото: Міноборони Білорусі

У Гродненській області планують викликати близько двох тисяч військовозобов'язаних для перевірки даних та контрольної явки

У Білорусі розпочалися мобілізаційні навчання за участю військових комісаріатів Гродненської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони країни.

Як зазначається, за розпорядженням військового комісара Гродненської області з 20 червня військовий комісаріат Ошмянського району розпочав оповіщення військовозобов'язаних для контрольної явки та звірки облікових даних. У межах заходів планується оповістити близько двох тисяч громадян.

З 21 червня в регіоні також почав роботу пункт попереднього збору військовозобов'язаних, де проводиться перевірка та уточнення інформації про резервістів. У Міноборони Білорусі повідомили, що звірка проходитиме у кілька етапів і триватиме до 2 липня.

За офіційною версією білоруської сторони, заходи проводяться в межах мобілізаційних навчань та спрямовані на актуалізацію облікових даних військовозобов'язаних.

У відомстві також заявили, що громадяни, які отримують повідомлення про виклик, нібито ставляться до таких заходів із розумінням та почуттям обов'язку.

Нагадаємо, що Росія з початку року тисне на Білорусь, домагаючись від Лукашенка білоруської території для розширення війни проти України та гібридних операцій проти країн НАТО. 

За словами американських та європейських дипломатів і розвідників, Москва має конкретні цілі. Білоруська територія потрібна для регулярних запусків дронів по українських об'єктах, розширення лінії фронту в бік західних областей України та відтягування резервів ЗСУ з критичних ділянок на сході.

Крім того, Кремль розглядає Білорусь як плацдарм для провокацій проти сусідніх країн – членів НАТО. Москва хоче перевірити реакцію Альянсу і підірвати підтримку України на Заході. Минулого літа російські безпілотники вже залітали в повітряний простір Польщі – тепер такі операції можуть стати систематичними, зазначає видання.

Причина – уповільнення російського наступу на Донбасі. Путіну потрібні нові точки напруги, і Білорусь – найзручніший варіант.

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Теги: Олександр Лукашенко Білорусь мобілізація

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