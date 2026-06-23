Частина киян втратить право на безкоштовний проїзд у липні: кого торкнуться зміни

Головне нововведення липня – зміна вартості проїзду у громадському транспорті столиці

Із 1 липня у Києві змінюються умови користування громадським транспортом для окремих категорій пасажирів – київські школярі на час літніх канікул тимчасово втратять право на безкоштовний проїзд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва.

Як пояснили в Департаменті економіки та інвестицій КМДА, безкоштовний проїзд для учнів столиці традиційно діє лише протягом навчального року – з 1 вересня по 30 червня. Тож під час канікул (із 1 липня до 31 серпня) за проїзд доведеться платити, проте для них діятиме знижка – квитки коштуватимуть 25% від повної вартості. Студенти, як і раніше, сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного. Для інших категорій пільговиків право на безкоштовний проїзд зберігається.

Головне нововведення липня – зміна базового тарифу. Його планують встановити на рівні 30 гривень за одну поїздку в автобусах, тролейбусах, трамваях, метро та фунікулері. Запуск нових тарифів запланований на 15 липня 2026 року.

Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва інфографіка: КМДА

інфографіка% КМДА

Раніше повідомлялося, що на сайті Київради вже з'явилася петиція проти цього рішення, яка рекордно швидко набрала необхідні 6000 голосів.

«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.

Запровадження у Києві тарифу на проїзд у розмірі 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік. Відповідні розрахунки оприлюднив депутат Київської міської ради, голова бюджетної комісії та лідер опозиційної фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко.

До слова, поїздки, які пасажири встигнуть записати на свої транспортні картки до 14 липня 2026 року включно, залишатимуться дійсними для використання аж до 14 вересня 2026 року. Після завершення цього терміну всі невикористані поїздки не згорять: їх автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на баланс електронного квитка користувача.