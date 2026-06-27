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Ракети уразили завод у Волгограді, що випускає «Іскандери»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ракети уразили завод у Волгограді, що випускає «Іскандери»
Підприємство вже неодноразово опинялося під ударами безпілотників
фото: соцмережі

ФНВЦ «Титан-Барикади»: підприємство випускає пускові установки для «Іскандерів», «Ярсів» і «Сарматів»

У ніч на 27 червня щонайменше дві крилаті ракети FP-5 «Фламінго» уразили завод АТ «ФНВЦ «Титан-Барикади»» у Волгограді – одне з ключових підприємств військово-промислового комплексу Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові telegram-канали Supernova+, Exilenova+ та DniproOfficial.

Що відомо про удар

На оприлюднених кадрах видно проліт кількох крилатих ракет та їхні влучання у ціль. За геолокацією аналітиків, ракети уразили цех №2 та виробничий корпус цеху №38 підприємства. За цими відео, засоби протиповітряної оборони РФ під час атаки не спрацювали. Точну кількість ракет, що досягли цілі, та масштаб пошкоджень наразі не повідомляють.

Ракети уразили завод у Волгограді, що випускає «Іскандери» фото 1
карта: Dnipro Osint

Завод розташований у Краснооктябрському районі Волгограда, приблизно за 450–460 км по прямій від найближчої ділянки українського кордону – на Луганщині.

Чим відоме підприємство «Титан-Барикади»

ФНВЦ «Титан-Барикади» – одне з найбільших і найзасекреченіших підприємств військово-промислового комплексу Росії, що спеціалізується на артилерійській та ракетній техніці. Завод має понад 90-річну історію: його заклали 1914 року як Царицинський гарматний завод, і свого часу він був найбільшим артилерійським виробництвом не лише в Російській імперії, а й у всій Європі.

Сьогодні підприємство випускає озброєння повним циклом – від проєктування до серійного виробництва. Тут розробляють і виготовляють:

  • самохідну пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М»;
  • автономну пускову установку ракетного комплексу «Тополь-М», а також агрегати для перспективного «Сармата»;
  • артилерійську частину самохідної артилерійської установки «Мста-С»;
  • морські артилерійські установки та берегові протикорабельні комплекси.

Саме пускові установки «Іскандерів», які виготовляють на цьому підприємстві, Росія застосовує для ударів по українських містах – зокрема по житлових кварталах і об'єктах критичної інфраструктури.

З 2022 року завод перебуває під санкціями Євросоюзу, США, Канади, Японії та низки інших країн через причетність до виробництва зброї, якою Росія веде війну проти України.

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Скільки разів атакували завод

«Титан-Барикади» вже неодноразово опинявся під ударами безпілотників. Зокрема, дрони атакували район підприємства у лютому 2026 року. 29 травня 2026 року під час масованої атаки на Волгоград вибухи зафіксували й біля заводу – тоді ж постраждав і сусідній нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Нинішня атака ракетами «Фламінго» стала однією з наймасштабніших спроб ураження підприємства за час повномасштабної війни.

Ракети уразили завод у Волгограді, що випускає «Іскандери» фото 2

Враховуючи значення «Титан-Барикади» для оборонпрому Росії, підприємство, ймовірно, працює у 2–3 зміни, виконуючи військові замовлення. Водночас Волгоград останнім часом регулярно опиняється під ракетними і дроновими тривогами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+.

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Нагадаємо, у листопаді 2025 року в Волгограді у віці 87 років помер генеральний конструктор «ЦКБ-Титан» Валеріан Соболєв, який керував створенням пускових установок ракетних комплексів «Тополь» та «Іскандер» саме на цьому підприємстві.

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Теги: росія завод військові ракета озброєння відео соцмережі ракетна атака

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