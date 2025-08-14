З полону повернувся екскомандир знищеного мінного тральщика «Генічеськ» Бойчук

Військовий Олександр Бойчук родом із Володимира Волинської області

Сьогодні, 14 серпня, з російського полону повернувся колишній командир знищеного окупантами мінного тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Богдана Кутєпова.

«Мого друга, захисника Маріуполя, який зник ще в перші місяці повномасштабки, і якого перший рік взагалі не було в списках живих, але дружина вірила й чекала – нарешті сьогодні звільнили з терористичного полону! Його дружина і сини – теж військові. Олександр В'ячеславович Бойчук, легендарний командир єдиного українського мінного тральщика (сьогодні вже розбомбленого), який угнав корабель під час анексії Криму у 2014, повертається додому!», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Бойчука?

Військовий Олександр Бойчук родом із Володимира Волинської області. До служби на флоті, куди він перейшов у 2009 році, зокрема, вісім місяців брав участь у миротворчій місії в Іраку.

За даними hromadske, у березні 2014 року, під час російського захоплення Криму, старший мічман мінного тральщика «Генічеськ» привів корабель у бойову готовність. 18 березня усі українські військові кораблі знялися з якорів, намагаючись прорватися з Донузлава, але не встигли – вихід уже був заблокований.

Через два дні командир 5-ї бригади надводних кораблів ВМС ЗСУ Віталій Звягінцев, який зрадив присягу, наказав усім суднам пришвартуватися. Командир «Генічеська» проігнорував цей наказ і не допустив росіян на борт, навіть попри наведені в бік корабля кулемети та автоматичні гранатомети, а також майже вичерпані запаси пального й провіанту.

Наступного ранку екіпаж вирішив повторити спробу прориву, але їх перехопив катер російських спецпризначенців. Вони закидали тральщик шумовими гранатами та висадилися на борт. Моряки оборонялися шлангами та ланцюгами, однак «Генічеськ» пришвартували, і екіпаж зійшов на берег.

Через два дні Бойчук із родиною виїхав на підконтрольну Україні територію. Згодом росіяни вивели «Генічеськ» з Донузлава та передали його Україні, і Бойчук знову очолив корабель.

Під час повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року він перебував у Маріуполі на кораблі управління «Донбас». Разом із побратимами з трьох суден обороняв спочатку кораблі та порт, а потім і місто, де опинився в оточенні й потрапив у полон.

Нагадаємо, 14 серпня Україну в рамках обміну з російського полону повернулися 84 громадян, серед яких є військові та цивільні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зауважив, що особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років.

Також серед звільнених сьогодні – полковник, прикордонник із маріупольського гарнізону, який воював ще з 2014 року. Голова МВС Ігор Клименко зауважив, що боєць був поранений, але продовжив захищати Україну.

До слова, Держприкордонслужба показала перші кадри повернення українців додому. Одна зі звільнених жінок зі сльозами на очах зауважила, що шість років не бачила своїх дітей.