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«Було непросто зосередитися на грі»: Світоліна заплакала після переможного матчу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Було непросто зосередитися на грі»: Світоліна заплакала після переможного матчу
Еліна Світоліна не стримала сліз через ракетний удар РФ по Україні
фото: Associated Press

Глядачі оплесками підтримували українську спортсменку під час виступу

Українська тенісистка Еліна Світоліна заплакала під час флешінтерв'ю після матчу 1/8 фіналу Wimbledon 2024 року з китаянкою Ван Сіньюй.

Аби вшанувавши пам'ять жертв масованої ракетної атаки, яку російські окупанти завдали по Україні вранці 8 липня, 29-річна уродженка Одеси зіграла поєдинок з чорною стрічкою. Після перемоги Світоліна зі сльозами на очах розповіла про трагічні події в Україні.

«Без сумніву, це була гарна гра. Але це був дуже складний день для українців. Тому так, було не так вже просто зосередитися на грі. Від самого ранку було дуже важко читати новини, виходити на корт – надзвичайно важко. Тож я рада, що зіграла та здобула перемогу», – сказала Світоліна.

В 1/4 фіналу Світоліна зіграє з четвертою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу над китаянкою Ван Сіньюй у 1/8 фіналу Вімлбдонського турніру. Зокрема, Світоліна – єдина українка, що пробилася до 1/8 фіналу Вімблдону-2024.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна одягнула чорну пов'язку у зв'язку з трагедією під час ранкової атаки російського агресора по дитячій лікарні «Охматдит» в Києві та в інших містах України.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. За інформацією Київського міського голови Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний заклад.

Також масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувається в Україні сьогодні.

Читайте також: Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Що відбувається на місці удару (фото, відео)
Теги: окупанти армія Еліна Світоліна соціум Охматдит відео українка

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