СБУ затримала Шуфрича: у соцмережі масштабно відреагували мемами (фото)

Правоохоронці підозрюють Шуфрича у розповсюдженні російської пропаганди та просування антиукраїнської політики

Користувачі соцмереж активно коментують затримання СБУ народного депутата

У соцмережах користувачі активно коментують затримання СБУ народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області.

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За інформацією слідства, Шуфрич, за завданням Володимира Сівковича – співробітника ФСБ і колишнього народного депутата України, виступав на телеканалах України з метою розповсюдження російської пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада.

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фото: скріншот

Дехто з користувачів звернули увагу на розкішне помешкання Шуфрича та підмітили люстру обмотану поліетиленом.

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Зокрема, користувачі жартують, що там може сидіти колишній народний депутат та співголова забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович, якого оголошено у розшук.

фото: скріншот

фото: скріншот

фото: скріншот

фото: скріншот

Крім того, користувачі дивуються, як Шуфричу вдалося 1,5 року повномасштабної війни протриматися на посаді голови Комітету ВР з питань свободи слова.

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фото: скріншот

Деякі користувачі просто почали робити меми та радіти новині про затримання народного депутата.

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фото: скріншот

фото: скріншот

фото: скріншот

фото: скріншот

фото: скріншот

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича. За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російської пропаганди та просування антиукраїнської політики

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До прикладу, у 2018 році Шуфрич заявив, що в Україні йде громадянська війна та жодної військової агресії проти України з боку Росії немає.