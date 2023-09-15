СБУ затримала Шуфрича: у соцмережі масштабно відреагували мемами (фото)
Користувачі соцмереж активно коментують затримання СБУ народного депутата
У соцмережах користувачі активно коментують затримання СБУ народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області.
За інформацією слідства, Шуфрич, за завданням Володимира Сівковича – співробітника ФСБ і колишнього народного депутата України, виступав на телеканалах України з метою розповсюдження російської пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада.
Дехто з користувачів звернули увагу на розкішне помешкання Шуфрича та підмітили люстру обмотану поліетиленом.
Зокрема, користувачі жартують, що там може сидіти колишній народний депутат та співголова забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович, якого оголошено у розшук.
Крім того, користувачі дивуються, як Шуфричу вдалося 1,5 року повномасштабної війни протриматися на посаді голови Комітету ВР з питань свободи слова.
Деякі користувачі просто почали робити меми та радіти новині про затримання народного депутата.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича. За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російської пропаганди та просування антиукраїнської політики
До прикладу, у 2018 році Шуфрич заявив, що в Україні йде громадянська війна та жодної військової агресії проти України з боку Росії немає.
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