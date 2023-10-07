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Всесвітній день бавовни. СБУ дала обіцянку українцям

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Всесвітній день бавовни. СБУ дала обіцянку українцям
СБУ натякає, що у Москві продовжать гриміти вибухи
фото: СБУ

«Бавовна» в окупантів буде до повної перемоги України

Сьогодні, 7 жовтня, відзначається Всесвітній день бавовни.

Служба безпеки України привітала українців з цим святом. Адже з перших місяців повномасштабної війни Росії проти України «бавовна» стала мемом для всіх українців.

«СБУ запевняє: сезон цвітіння найулюбленішої квітки українців не закінчиться до нашої повної Перемоги», – йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

СБУ натякає, що вибухи лунатимуть і в Москві. Про це свідчить фото у дописі спецслужби.

Скріншот допису СБУ у соцмережі
Скріншот допису СБУ у соцмережі

Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня, у світі відзначають декілька міжнародних свят, зокрема і Всесвітній день бавовни.

Бавовнамем, що виник та масово поширився під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. «Бавовною» називають вибухи на тимчасово окупованій території України та на території Російської Федерації.

Як повідомлялося, у ніч на 7 жовтня у Москві прогриміли вибухи. Російські сили ППО нібито відбили атаку безпілотника.

Теги: росія війна вибух СБУ

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