Розправа над Залужним? Оприлюднено нові «плівки Пашинського»

На опублікованих «автентичних записах з оригінальними голосами» людина зі схожим голосом на екснардепа обговорює оборонні питання

Як стало відомо «Главкому», нові записи розмови за участю нібито Пашинського датуються кінцем 2023 року

Сьогодні низка ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах опублікували інформацію, яка містить нібито нову скандальну інформацію про екснардепа Сергія Пашинського, якому Вищий антикорупційний суд оголосив вирок. Йдеться про плівки на яких чоловік зі схожим до Пашинського голосом нецензурно висловлюється про український народ, воїнів та командира Третьої штурмової бригади Андрія Білецького та колишнє найвище військове керівництво.

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Як зазначають ЗМІ, на опублікованих «автентичних записах з оригінальними голосами» людина зі схожим голосом на екснардепа обговорює оборонні питання. Зокрема, про завищення вдвічі вартості продукції для українських військових та звинувачує при цьому українців.

Правоохоронці підтвердили «Главкому» аутентичність плівок і навіть зазначили період, коли проводилися записи. Зокрема, плівки датуються кінцем 2023 року. Адже голос у записах обіцяє «прочистити мозок» ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному після Нового року.

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Нагадаємо, слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталя Мовчан обрала підозрюваному народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці (до 25 квітня).

Як відомо, 12 лютого 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру екснардепу Сергію Пашинському, бізнесмену Сергію Тищенку та іншим у заволодінні арештованими нафтопродуктами олігарха «сім'ї Януковича» Сергія Курченка (97 тис. т), які підлягали націоналізації. За версією правоохоронців, їхні дії завдали шкоди на понад 967 млн грн.

13 лютого суд обрав запобіжний захід бізнесмену Сергію Тищенку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,36 млн грн застави.

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15 лютого арештовано іншого співучасника схеми, колишнього заступника директора державного підприємства. Водночас він може вийти на волю, якщо внесе 9 млн грн застави.