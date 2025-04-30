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Гауляйтера Нової Каховки затримано через скандальне відео до Дня перемоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Гауляйтера Нової Каховки затримано через скандальне відео до Дня перемоги
У мережі з'явилося відео, на якому Гура нецензурно лається під час запису привітання до 9 травня
скріншот з відео

Колаборанту загрожує арешт та «звільнення» з посади глави окупаційної адміністрації

В окупованій Росією Новій Каховці на Херсонщині затримано так званого голову окупаційної адміністрації Віталія Гуру. Раніше у соцмережах з'явилося відео, на якому він нецензурно лається під час запису привітання з Днем перемоги.

Першими про затримання представника окупаційної влади повідомили так звані російські воєнкори. Йшлося що Гуру «оперативно доправили у відділ поліції, а пізніше в СІЗО». Начебто так званий начальник окупаційного управління МВС у Херсонській області взяв ситуацію під особистий контроль.

Зазначається, що колаборант проходить у справі про неповагу до днів військової слави (ч. 3 ст. 354.1 КК РФ). Раніше в соцмережі потрапило 20-секундне відео, на якому Гура, записуючи привітання з Днем перемоги на тлі радянського пам'ятника в Новій Каховці, сміється, матюкається і кричить: «Де бабло?».

«Під час затримання чиновник уже не посміхався і навіть чинив опір. Тепер, крім звільнення і справи про осквернення символів військової слави, йому загрожує арешт», – повідомили російські ЗМІ.

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Нагадаємо, 46-річний Віталій Гура з міста Нова Каховка на Херсонщині отримав від СБУ чергову підозру в колабораційній діяльності. Йому інкримінують роботу на ворога головою місцевої окупаційної адміністрації. Першу підозру Гурі повідомили у грудні 2022 року.

До окупації Нової Каховки російськими військовими Віталій Гура був законним старостою селища Дніпряни місцевої громади і людиною, наближеною до багаторічного міського голови Володимира Коваленка. У 2019 році він працював головним механіком комунального підприємства «Міський водоканал» Новокаховської міськради, до цього працював у ВАТ «Херсонгаз» і КП «Теплові мережі».

Віталій Гура з самого початку повномасштабного російського вторгнення в Україну перейшов на бік ворога і був причетний до репресій проти голів громад Каховського району. У 2022-2023 роках він працював заступником тодішнього гауляйтера Нової Каховки Володимира Леонтьєва.

На початку серпня 2022 року повідомлялось про так званий замах на Віталія Гуру. Тоді російські телеграм-канали заявили про його вбивство. Але через місяць з’ясувалось, що все це було інсценуванням російської ФСБ. 13 березня 2023 року Гуру поранили після невдалого замаху біля їдальні «Смачна країна» в Новій Каховці.

До слова, Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування щодо колаборанта, який під час окупації Херсон очолив комунальне підприємство критичної інфраструктури.

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Теги: Херсонщина

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