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РФ активізувалась на одному з напрямків: застосовує бомбардувальну та штурмову авіацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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РФ активізувалась на одному з напрямків: застосовує бомбардувальну та штурмову авіацію
Окупанти здійснили вже шістнадцять спроб потіснити наших захисників на Покровському напрямку
фото: Генштаб

Загалом від початку доби відбулося 69 бойових зіткнень

Ситуація в районах ведення бойових дій та на лінії бойового зіткнення є напруженою, проте, Сили оборони України роблять все можливе і для недопущення здійснення планів ворога, і для знищення його особового складу і техніки. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загалом від початку доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей знаходяться під систематичним вогнем артилерії та РСЗВ противника. Від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів прикордоння, таких як Покровка, Попівка, Угроїди, Лугівка, Новомиколаївка. Також ворог проводить диверсійно-розвідувальну діяльність. 

Разом з тим, під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківщина.  Сьогодні терористи скинули 17 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Глибоке, Липці, Веселе, Ветеринарне, Вовчанськ.

Останні події з фронту

На Харківському напрямку

Російські окупанти десять разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районах Глибокого та Вовчанська. Наразі триває шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська. Ситуація під контролем наших військ.

На Куп’янському напрямку

Противник два рази активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Стельмахівки, боєзіткнення досі тривають.  Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

На Лиманському напрямку

Загарбницька армія, за підтримки авіації, здійснила три атаки на позиції українців поблизу Макіївки та Тернів. Два боєзіткнення завершилися без успіху для противника, ще одне – триває.

Ворог виявляє активність і на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Роздолівка, Білогорівка та Верхньокам’янське оборонці української землі відбивають дві атаки, ще чотири спроби противника були невдалі. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку

Окупанти здійснили п’ять штурмів позицій нашого війська поблизу Часового Яру та Григорівки. Дві атаки досі тривають. Ворогом здійснено удари штурмовою авіацією по Часовому Яру.  

На Торецькому напрямку

Кількість ворожих атак зросла до дев’яти. Зосередження зусиль ворога відзначається в районах Північного та Нью Йорка. Українські воїни відбили чотири атаки противника, ще п’ять бойових зіткнень триває. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванням піддались райони населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк, ворог скинув 12 КАБів та застосував некеровані авіаційні ракети.

На Покровському напрямку

Відбулась найбільша кількість боєзіткнень.  З початку доби окупанти, за підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, здійснили вже шістнадцять спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Прогресу, Новоселівки Першої, Новоолександрівки та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 13 атак противника, три атаки – ще  тривають. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Карлівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито десять атак окупаційної армії.

На Времівському напрямку

Українськими воїнами відбито чотири ворожих атаки неподалік Костянтинівки, Водяного та Макарівки.

На Оріхівському напрямку

Окупанти здійснили дві невдалі спроби атакувати наші підрозділи поблизу Малої Токмачки та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Два невдалі штурми ворожої піхоти було відбито українськими воїнами.

Теги: війна Генштаб

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