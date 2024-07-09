Удар по «Охматдиту»: Китай закликав до стриманості

Пекін прокоментував атаку на дитячий медзаклад без засудження РФ

Китайський уряд прокоментував ракетний удар РФ по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Пекін закликав до «стриманості та уникнення дій, які можуть призвести до ескалації». Про це сказав речник китайського міністерства закордонних справ Лінь Цзянь під час брифінгу.

«Позиція Китаю щодо українського питання послідовна та зрозуміла, і всі зацікавлені сторони повинні відповідально сприяти деескалації ситуації, щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню та політичного врегулювання кризи», – заявив представник МЗС Китаю.

Посадовець не відповів, чи засуджує китайська сторона російський удар, а також не висловив впівчуття рідним загиблих. Водночас він наголосив на важливості дотримання «трьох принципів деескалації»: не допускати розширення бойових дій, уникати їх ескалації та запобігати залученню до конфлікту інших держав.

«Усі сторони повинні проявляти спокій і стриманість та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації ситуації», – закликав речник.

Нагадаємо, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан також прокоментував ракетний удар російської армії по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Політик жодним словом не засудив Російську Федерацію за вчинений терористичний акт.

Як повідомлялося, 8 липня Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Унаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит». На території медзакладу завершено аварійно-рятувальні роботи.

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем». Водночас Міністерство оборони РФ назвало публікації українських ЗМІ про обстріл дитячої лікарні у Києві «істерикою», заперечуючи свою причетність до акту тероризму.

Раніше СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві. У ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.