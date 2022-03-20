Роботи тривають: Приватбанк розповів, коли запрацює Приват24

Проблеми у роботі Приват24 можуть тривати до 21 березня

У Приватбанку попередили про те, що технічні роботи триватимуть довше, ніж планувалося

Проблеми в роботі програми Приват24 можуть тривати до 21 березня. Фахівці Приватбанку посилено працюють над розв'язанням цієї проблеми. Про це повідомляє пресслужба Приватбанка.

«Продовжуємо регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування вимагає більше часу, ніж ми планували на початку робіт. ІТ-команда ПриватБанку другу добу в режимі 24/7 працює над посиленням потужностей для безперебійної роботи банку за будь-яких обставин», – йдеться у повідомленні.

У банку уточнили, що налаштування багатьох сервісів «протягом 20 березня та початку дня 21 березня може призвести до тимчасових пауз у роботі Приват24».

Нагадаємо, у ніч проти 20 березня з 00:10 до 10:00 ранку Приватбанк мав проводити регламентні роботи. Тому у додатку Приват24 платежі для фізичних осіб тимчасово недоступні.

У банку заявили, що такі роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку.

Раніше Приватбанк пояснив, скільки готівки українці можуть знімати з карток.

Також Приватбанк почав продавати військові облігації українцям.

Читайте також: