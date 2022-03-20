  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Роботи тривають: Приватбанк розповів, коли запрацює Приват24

    Проблеми у роботі Приват24 можуть тривати до 21 березня - Роботи тривають: Приватбанк розповів, коли запрацює Приват24
    Проблеми у роботі Приват24 можуть тривати до 21 березня
    фото з відкритих джерел

    У Приватбанку попередили про те, що технічні роботи триватимуть довше, ніж планувалося

    Проблеми в роботі програми Приват24 можуть тривати до 21 березня. Фахівці Приватбанку посилено працюють над розв'язанням цієї проблеми. Про це повідомляє пресслужба Приватбанка.

    «Продовжуємо регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування вимагає більше часу, ніж ми планували на початку робіт. ІТ-команда ПриватБанку другу добу в режимі 24/7 працює над посиленням потужностей для безперебійної роботи банку за будь-яких обставин», – йдеться у повідомленні.

    У банку уточнили, що налаштування багатьох сервісів «протягом 20 березня та початку дня 21 березня може призвести до тимчасових пауз у роботі Приват24».

    Нагадаємо, у ніч проти 20 березня з 00:10 до 10:00 ранку Приватбанк мав проводити регламентні роботи. Тому у додатку Приват24 платежі для фізичних осіб тимчасово недоступні.

    У банку заявили, що такі роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку.

    Раніше Приватбанк пояснив, скільки готівки українці можуть знімати з карток.

    Також Приватбанк почав продавати військові облігації українцям.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна українці Україна Приватбанк послуги окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Роботи тривають: Приватбанк розповів, коли запрацює Приват24