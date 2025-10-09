Збільшилася кількість релігійних організацій, які можуть забронювати батюшок

Бронювання можуть отримати керівники релігійних організацій та священнослужителі, які працюють в них

Перелік релігійних організацій, які належать до критично важливих, побільшав на декілька тисяч

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті внесла зміни до переліку юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на наказ ДЕСС.

До переліку включено юридичні особи – релігійні організації, які пройшли перевірку на відповідність критеріям, затвердженим наказом від 5 лютого 2025 року № Н-21/11 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 лютого 2025 року. Ці критерії набули чинності 20 березня 2025 року після публікації в «Офіційному віснику».

Оновлення переліку здійснено на виконання доручення прем’єр-міністра від 19 червня 2025 року № 19515/0/1-25, яке отримали державні органи після зустрічі глави уряду з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій 16 червня 2025 року.

Загалом у списку перелічено 9216 релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Варто зазначити, що у червні їх було понад 7,7 тис.

Нагадаємо, на четвертому році великої війни українська влада визначилася, як діяти з військовозобов’язаними священнослужителями. Спочатку Кабінет міністрів вніс цих працівників духовної сфери до постанови, яка передбачає бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Це відбулося наприкінці минулого року.

На бронювання можуть претендувати керівники релігійних організацій, яких бачить Єдиний державний реєстр, а також священнослужителі, які працюють в релігійних організаціях на умовах трудового договору «в кількості, що є необхідною для забезпечення належної діяльності релігійних організацій».

Водночас релігійні організації, афільовані з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, з бронюванням «пролетіли». Держава не надаватиме «броні» служителям Московської церкви (УПЦ МП).