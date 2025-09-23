Головна Країна Суспільство
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 23 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

23 вересня у світі відзначають Міжнародний день жестових мов. За церковним календарем віряни святкують Зачаття святого Івана Хрестителя.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 23 вересня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день жестових мов

23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день був встановлений ООН у 2017 році. Метою свята є привернення уваги до важливості жестових мов як повноцінної частини людської мови та культури. Цей день також наголошує на необхідності підтримки та захисту мовної ідентичності та культурної різноманітності людей з порушеннями слуху.

Тиждень урології

23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Ця ініціатива була започаткована Європейською асоціацією урологів (EAU) з метою підвищення обізнаності про урологічні захворювання та важливість урологічного здоров’я.

Під час Тижня урології проводяться різноманітні заходи, включаючи освітні семінари, безкоштовні медичні огляди та інформаційні кампанії. Це чудова можливість для людей дізнатися більше про профілактику та лікування урологічних захворювань, таких як рак сечового міхура, сечокам’яна хвороба та інші.

Релігійні свята та їхня історія

Зачаття святого Івана Хрестителя

23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

23 вересня православна церква відзначає Зачаття чесного, славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Згідно з Євангелієм, праведні Захарія та Єлизавета, батьки Івана, були літніми людьми і не мали дітей. Одного разу, під час служби у храмі, Захарію з'явився архангел Гавриїл і сповістив, що Єлизавета народить сина, який стане Предтечею Христа. Іоанн Хреститель став тим, хто підготував людей до прийняття Спасителя.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на горобині багато ягід – осінь буде дощовою.
  • Дме сильний вітер – зима буде холодною.
  • Листя швидко жовтіє – до ранньої та холодної осені.
  • Журавлі летять високо – до теплої осені.

Історичні події

  • 122 рік – імператор Священної Римської імперії Генріх V відновлює право Папи Римського призначати єпископів і гарантує церкві повернення раніше захоплених церковних земель;
  • 1595 рік – іспанський уряд ухвалює рішення не винищувати індіанське населення Вест-Індії, а хрестити його, розділивши колонії на території місій;
  • 1648 рік – у битві під Пилявцями козацьке військо Богдана Хмельницького розбиває польську армію;
  • 1846 рік – Йоганн Готфрід Ґалле та Генріх Луї д'Арре відкривають Нептун, восьму планету Сонячної системи;
  • 1848 рік – американець Джон Куртіс виготовляє першу жувальну гумку;
  • 1913 рік – француз Ролан Гаррос першим перелітає через Середземне море;
  • 1918 рік – Рада Міністрів Української Держави ухвалює виділення морського міністерства в окреме відомство;
  • 1919 рік – на спільному засіданні Директорії та уряду УНР і ЗУНР ухвалюють рішення негайно розпочати воєнні дії проти армії Денікіна;
  • 1919 рік – починається єврейський погром у Фастові, влаштований білогвардійцями;
  • 1920 рік – відкривають Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України ВУАН;
  • 1921 рік – у Празі виходить перший номер газети «Громадський вісник» – орган Українського громадського комітету;
  • 1932 рік – Султанат Неджд та Королівство Хіджаз об'єдуються в одну державу – Королівство Неджду і Хіджазу;
  • 1938 рік – під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладають капсулу часу, яку повинні розкрити 6939 року;
  • 1944 рік – згідно з Люблінською угодою починається переселення етнічних українців з Польської республіки в Українську РСР, а поляків – у зворотному напрямку;
  • 1945 рік – британо-французькі війська займають Сайгон – найбільше місто Південного В'єтнаму;
  • 1991 рік – Вірменія проголошує незалежність;

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Аркадій, Богдан, Дмитро, Євген, Іван, Леонід, Максим, Матвій, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір, Ян.

свята свято традиції релігія календар

