Яке релігійне свято відзначається 18 вересня 2025: традиції та молитва
Свята 18 вересня в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського
18 вересня православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Це свято присвячене вірі та милосердю єпископа, який прославився своїми добрими вчинками.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 18 вересня 2025 року.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського
18 вересня православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Він жив у VII столітті на острові Крит і походив зі знатного та заможного роду. Після смерті батьків він присвятив своє життя служінню Богу, допомагав бідним та знедоленим. За свою святість і праведне життя Євменія обрали єпископом міста Гортини. Він був мудрим пастирем, багато подорожував, проповідуючи християнство. Завдяки молитвам святого багато хворих отримали зцілення. Вважається, що після його смерті мощі Євменія почали виділяти цілюще миро.
Молитви дня
О, святий преподобний Євменію, єпископе Гортинський! Ти, що віддав своє життя служінню Богу та людям, молимо тебе: почуй наші молитви, звернені до тебе. Захисти нас від усякого зла, зміцни нашу віру, дай нам терпіння у скорботах і допоможи нам наслідувати твоє праведне життя. Благаємо тебе, святий Євменію, моли Бога за нас, грішних, щоб ми могли жити у мирі та благодаті.
Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:
- Якщо на вулиці багато жовтого листя, але воно ще не опадає – осінь буде довгою.
- Якщо шишки на ялині ростуть низько – до ранньої та сніжної зими.
- Якщо почули ранковий туман – до швидкого потепління.
- Якщо на небі мало хмар, то зима буде холодною.
- Якщо горобина потужно вродила, то буде холодна зима.
