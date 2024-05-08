Вбивство підлітка у київському фунікулері. Підозрюваний може сісти довічно

Затриманий відразу був відсторонений від виконання своїх обов’язків

Завершено досудове розслідування щодо вбивства підлітка на станції київського фунікулера. Підозрюваному загрожує довічне. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як зазначається, 7 квітня співробітник Управління державної охорони, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, рухаючись в вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

Затриманий відразу був відсторонений від виконання своїх обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.

У ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення.

Після ознайомлення стороною захисту, справу буде скеровано до суду.

Раніше Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка – dін перебуватиме під вартою до 5 червня без альтернативи застави.

Нагадаємо, у столиці 7 квітня на фунікулері було вбито підлітка. Хлопцю було 16 років. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства. Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.