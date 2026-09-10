Зеленський анонсував вирішення проблеми з реактивними шахедами

За його словами, для створення ефективної протидії цій загрозі потрібен час

Президент заявив, що Україна вже працює над посиленням захисту від нової загрози

Україна працює над вирішенням проблеми реактивних дронів, які Росія використовує для ударів по українських містах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із прем’єр-міністром Канади Марком Карні, пише «Главком».

За його словами, для створення ефективної протидії цій загрозі потрібен час. Водночас Україна вже працює над відповідними рішеннями та посилює можливості для боротьби з такими безпілотниками.

Зеленський наголосив, що російські реактивні дрони становлять новий виклик для української системи протиповітряної оборони. Президент зазначив, що завдання України – докласти значно більше зусиль, щоб ефективно протидіяти цій загрозі.

«Потрібен час», – сказав Зеленський, коментуючи роботу над відповіддю на використання Росією реактивних безпілотників.

Раніше президент повідомляв про підтримку українських виробників та фінансування розробок, які мають посилити можливості України у боротьбі з новими типами російських дронів.

Відзначимо, що Канада долучиться до європейської антибалістичної програми Freyja та готує з Україною масштабну угоду щодо безпілотників Drone Deal.