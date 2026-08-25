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Удар по ТРЦ на Дніпропетровщині: рятувальники ліквідували пожежу

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Удар по ТРЦ на Дніпропетровщині: рятувальники ліквідували пожежу
Вогонь пошкодив внутрішнє оздоблення ТРЦ
Фото: ДСНС

Російська атака минулася без жертв та постраждалих серед цивільних

Пожежу в торговельно-розважальному центрі у селищі Слобожанське Дніпровського району, яка розпочалася в ніч на 25 серпня внаслідок російського удару, було ліквідовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, вогонь пошкодив вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення торговельно-розважального комплексу.

За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки ніхто з людей не постраждав.

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Фото: ДСНС

Як повідомляв «Главком» , удар стався в ніч з 24 на 25 серпня. Ворожий дрон влучив у парковку поруч із зупинкою громадського транспорту біля торговельно-розважального центру «Караван».

Ймовірно, для удару по місту РФ застосувала ракети-дрони «Бандероль».

Нагадаємо, ввечері 21 серпня російські окупанти вдарили по торговельно-розважальному комплексу «Сонячна галерея» у Кривому Розі. Атака відбулася у дві хвилі: приблизно через пів години після першого влучання та початку пожежі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках, які прибули на місце.

Патрульна поліція оприлюднила кадри з бодікамер правоохоронців, які одними з перших прибули на місце російського удару по торговельному центру. На відео зафіксовані перші хвилини після влучання, евакуація та надання допомоги постраждалим.

Також правоохоронці повідомили про підозру директору одного із супермаркетів у торговельному центрі, який продовжував працювати під час повітряної тривоги. Слідство перевіряє можливу службову недбалість посадовців компанії-власника ТРЦ та підприємств-орендарів.

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Теги: ДСНС пожежа дрон Дніпропетровщина

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