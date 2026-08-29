Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Україну ракетами та 267 дронами: скільки цілей знищила ППО

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Україну ракетами та 267 дронами: скільки цілей знищила ППО
Наслідки російського удару по Києву
фото: ДСНС

Повітряні сили повідомили про влучання ворожих засобів ураження на 15 локаціях

У ніч проти 29 серпня російські окупанти атакували Україну двома ракетами та 267 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 233 ворожі БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася о 18:00 28 серпня. Ворог застосував протикорабельну ракету «Онікс» та балістичну ракету «Іскандер-М», які були запущені з тимчасово окупованого Криму. Крім того, росіяни запустили 267 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема реактивних, «Гербера», S8000 «Бандероль», а також дрони-імітатори типу «Пародія».

Запуски здійснювалися з районів Курська, Орла, Міллерового та Приморсько-Ахтарська в РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Росія атакувала Україну ракетами та 267 дронами: скільки цілей знищила ППО фото 1
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними станом на 08:30, ППО збила або подавила 233 безпілотники типу Shahed, «Гербера» та інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі України. Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 15 локаціях, а падіння уламків збитих цілей – ще на чотирьох.

Частина російських засобів ураження не досягла цілей, інформація щодо них уточнюється. У Повітряних силах наголосили, що станом на момент публікації зведення атака ще тривала – у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників.

Нагадаємо, Київ та область другу добу поспіль перебувають під тривалими атаками російських безпілотників. Уранці 29 серпня ворожі дрони атакували столицю кількома хвилями. Повітряні сили фіксували рух реактивних БпЛА через Київське водосховище та з півночі, у місті лунали вибухи.

Напередодні внаслідок російської атаки на Київщині виникли масштабні пожежі. У Бучанському районі горіли складські приміщення, із небезпечної території евакуювали понад 200 людей. Загалом було пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних будинків, три багатоквартирні будинки та 16 автомобілів.

Наслідки атаки зафіксували у п'яти районах області. У Києві після падіння уламків ворожого безпілотника спалахнула пожежа в житловому будинку. Крім того, 27 серпня у столиці зафіксували рекордні від початку повномасштабної війни 13 повітряних тривог за добу.

Читайте також:

Теги: Повітряні сили ЗСУ ракета дрон ЗСУ уламки ракет російська ракета ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа в корпусі Білгородського державного технологічного університету імені Шухова після атаки безпілотників
У Білгороді дрони знищили корпус університету, де тестували БПЛА
3 серпня, 05:35
Нові дрони вже активно використовують під час атак
Росія змінює «шахеди»: розвідка розповіла про нову зброю та її загрозу
10 серпня, 10:12
Рятувальні роботи у Львові, кадрові зміни у ЗСУ та поліції. Головне за 30 липня 2026
Рятувальні роботи у Львові, кадрові зміни у ЗСУ та поліції. Головне за 30 липня 2026
30 липня, 21:01
Ситуація на фронті 7 серпня
192 бої за добу: лінія фронту станом на 7 серпня 2026
7 серпня, 22:26
Через загрозу авіаудару РФ на Донеччині скасували церемонію прощання з відомим пошуковцем
Окупанти зірвали прощання з пошуковцем Олексієм Юковим на Донеччині
8 серпня, 04:51
Сили оборони уразили російський «Бук-М3» за $45 млн
ЗСУ поцілили в один із найдорожчих комплексів ППО росіян
11 серпня, 13:07
ЗСУ уразили диспетчерську вежу на аеродромі «Саки» у Криму
ЗСУ уразили ключовий об'єкт військового аеродрому «Саки»
13 серпня, 14:40
Збита ціль утворила вирву
Київщина: прикордонники збили крилату ракету з кулемета (фото)
20 серпня, 12:08
Пожежа у логістичному центрі Wildberries
Україна вивела з ладу вісім із 10 найбільших складів Wildberries
26 серпня, 11:29

Події в Україні

Росіяни атакували автомобілі швидкої допомоги у Сумах
Росіяни атакували автомобілі швидкої допомоги у Сумах
Росія атакувала Україну ракетами та 267 дронами: скільки цілей знищила ППО
Росія атакувала Україну ракетами та 267 дронами: скільки цілей знищила ППО
У Києві – повітряна тривога, пролунали повторні вибухи
У Києві – повітряна тривога, пролунали повторні вибухи
Втрати ворога станом на 29 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 29 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Окупанти знайшли шлях до Запоріжжя через дно Каховського водосховища – NYT
Окупанти знайшли шлях до Запоріжжя через дно Каховського водосховища – NYT
Повітряна тривога в столиці тривала 3 години 24 хвилини
Повітряна тривога в столиці тривала 3 години 24 хвилини

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
71K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
61K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Сьогодні, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Вчора, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua