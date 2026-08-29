Росія атакувала Україну ракетами та 267 дронами: скільки цілей знищила ППО

Повітряні сили повідомили про влучання ворожих засобів ураження на 15 локаціях

У ніч проти 29 серпня російські окупанти атакували Україну двома ракетами та 267 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 233 ворожі БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася о 18:00 28 серпня. Ворог застосував протикорабельну ракету «Онікс» та балістичну ракету «Іскандер-М», які були запущені з тимчасово окупованого Криму. Крім того, росіяни запустили 267 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема реактивних, «Гербера», S8000 «Бандероль», а також дрони-імітатори типу «Пародія».

Запуски здійснювалися з районів Курська, Орла, Міллерового та Приморсько-Ахтарська в РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними станом на 08:30, ППО збила або подавила 233 безпілотники типу Shahed, «Гербера» та інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі України. Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 15 локаціях, а падіння уламків збитих цілей – ще на чотирьох.

Частина російських засобів ураження не досягла цілей, інформація щодо них уточнюється. У Повітряних силах наголосили, що станом на момент публікації зведення атака ще тривала – у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників.

Нагадаємо, Київ та область другу добу поспіль перебувають під тривалими атаками російських безпілотників. Уранці 29 серпня ворожі дрони атакували столицю кількома хвилями. Повітряні сили фіксували рух реактивних БпЛА через Київське водосховище та з півночі, у місті лунали вибухи.

Напередодні внаслідок російської атаки на Київщині виникли масштабні пожежі. У Бучанському районі горіли складські приміщення, із небезпечної території евакуювали понад 200 людей. Загалом було пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних будинків, три багатоквартирні будинки та 16 автомобілів.

Наслідки атаки зафіксували у п'яти районах області. У Києві після падіння уламків ворожого безпілотника спалахнула пожежа в житловому будинку. Крім того, 27 серпня у столиці зафіксували рекордні від початку повномасштабної війни 13 повітряних тривог за добу.