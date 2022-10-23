Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Буде удар у відповідь»: Зеленський пояснив, як слід говорити з Росією

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Буде удар у відповідь»: Зеленський пояснив, як слід говорити з Росією
Росія розуміє лише мову сили
фото з відкритих джерел

Ми живемо в тій ситуації і з таким сусідом, який, окрім сили, нічого не розуміє

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадським телеканалам CTV і CBC прокоментував «постійні заклики», що звучать у Росії, вдарити по центру прийняття рішень в Україні. Запис опублікували 22 жовтня на YouTube-сторінці Офісу президента.

Річ про можливі удари по Офісу президента України, що розташований на вулиці Банковій у Києві, зайшла під час обговорення загрози застосування Росією ядерної зброї в її війні проти України.

«Ми чуємо постійні заклики, що Росія має завдати удару по центру прийняття рішень. [...] Нікому не дозволено просто шантажувати, повторюся, як терорист. [...] Відповідь світу має бути наступною: «Дивись, якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти перебуваєш (той, хто дає завдання вбивати людей), [...] через секунду, вже незважаючи на результат твого удару, буде удар по [центру] прийняття рішень у тебе, у твоїй державі», – пояснив Зеленський.

Він порівняв цю ситуацію з вуличною.

«Будь-яка людина, яка вбиває на вулиці іншу людину або грабує, [...] – вона знає, що за це вона сяде у в'язницю», – наголосив президент України.

Він вважає, що гуманізм тут недоречний.

«Про гуманізм можна довго говорити, але ми живемо в тій ситуації і з таким сусідом, який, окрім сили, нічого не розуміє», – заявив Зеленський.

Як відомо, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

Читайте також:

 

Теги: росія Володимир Зеленський війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський переконаний, що між РФ та Україною ніколи не буде відносин, які були до війни
Якими будуть відносини України та Росії після війни: Зеленський зробив прогноз
Вчора, 20:10
Рашисти хочуть, щоб українці залишилися без електрики
«Знайдемо їх за запахом»: Зеленський відреагував на обстріл РФ цивільного населення
Вчора, 21:27
Україна родовжує ліквідацію наслідків сьогоднішніх ударів терористів
«Жоден удар терористів не зупинить наших захисників», – звернення Зеленського (відео)
Вчора, 22:56

Політика

«Буде удар у відповідь»: Зеленський пояснив, як слід говорити з Росією
«Буде удар у відповідь»: Зеленський пояснив, як слід говорити з Росією
«Жоден удар терористів не зупинить наших захисників», – звернення Зеленського (відео)
«Жоден удар терористів не зупинить наших захисників», – звернення Зеленського (відео)
«Знайдемо їх за запахом»: Зеленський відреагував на обстріл РФ цивільного населення
«Знайдемо їх за запахом»: Зеленський відреагував на обстріл РФ цивільного населення
Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу ООН
Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу ООН
Якими будуть відносини України та Росії після війни: Зеленський зробив прогноз
Якими будуть відносини України та Росії після війни: Зеленський зробив прогноз
Зеленський пояснив, як світ має реагувати на ядерний шантаж Росії
Зеленський пояснив, як світ має реагувати на ядерний шантаж Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Американський експерт попередив Україну про небезпеку
61K
Росіяни концентруються в Білорусі: Кулеба розповів про справжні наміри Путіна
32K
На Львівщині вибухи, начальник військової адміністрації повідомив деталі
23K
Заклики проти зброї Україні: виступ міністра оборони Канади зірвала протестувальниця
16K
Ірина Фаріон та полонені азовці: деталі скандалу
8320
Головне за ніч: Китай закликає до переговорів з РФ, а «вагнерівці» укріплюють позиції на Донбасі

Новини

Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
Вчора, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
Вчора, 12:12
Росія вербує на Близькому Сході бойовиків на війну в Україну – Генштаб
Вчора, 07:34
Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
21 жовтня, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
21 жовтня, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
20 жовтня, 14:21

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту