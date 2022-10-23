«Буде удар у відповідь»: Зеленський пояснив, як слід говорити з Росією

Ми живемо в тій ситуації і з таким сусідом, який, окрім сили, нічого не розуміє

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадським телеканалам CTV і CBC прокоментував «постійні заклики», що звучать у Росії, вдарити по центру прийняття рішень в Україні. Запис опублікували 22 жовтня на YouTube-сторінці Офісу президента.

Річ про можливі удари по Офісу президента України, що розташований на вулиці Банковій у Києві, зайшла під час обговорення загрози застосування Росією ядерної зброї в її війні проти України.

«Ми чуємо постійні заклики, що Росія має завдати удару по центру прийняття рішень. [...] Нікому не дозволено просто шантажувати, повторюся, як терорист. [...] Відповідь світу має бути наступною: «Дивись, якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти перебуваєш (той, хто дає завдання вбивати людей), [...] через секунду, вже незважаючи на результат твого удару, буде удар по [центру] прийняття рішень у тебе, у твоїй державі», – пояснив Зеленський.

Він порівняв цю ситуацію з вуличною.

«Будь-яка людина, яка вбиває на вулиці іншу людину або грабує, [...] – вона знає, що за це вона сяде у в'язницю», – наголосив президент України.

Він вважає, що гуманізм тут недоречний.

«Про гуманізм можна довго говорити, але ми живемо в тій ситуації і з таким сусідом, який, окрім сили, нічого не розуміє», – заявив Зеленський.

Як відомо, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.