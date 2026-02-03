Головна Світ Політика
Озброєні човни Ірану наблизилися до танкера США в Ормузькій протоці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Озброєні човни Ірану наблизилися до танкера США в Ормузькій протоці
Іранські катери спробували зупинити американський танкер
фото з відкритих джерел

Катери наказали американському судну вимкнути двигуни та підготуватися до висадки

Іранські озброєні човни наблизилися до нафтового танкера під прапором США в Ормузькій протоці та намагалися змусити його зупинитися, однак судно прискорило хід і згодом було взяте під супровід американського військового корабля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Як зазначається, шість іранських човнів, озброєних кулеметами 50-го калібру, наблизилися до танкера, коли той входив у стратегічний водний шлях, і наказали йому вимкнути двигуни та підготуватися до висадки на борт. Компанія з морської безпеки Vanguard Tech повідомила клієнтам про інцидент, зазначивши, що судно проігнорувало вимоги та продовжило рух.

Згодом танкер супроводжував військовий корабель США. Американські чиновники підтвердили, що озброєні іранські човни намагалися зупинити судно під прапором США, і що його врешті-решт супроводили в безпечне місце.

Про інцидент також повідомив підрозділ Королівського флоту Великої Британії U.K. Maritime Trade Operations, який зазначив, що декілька невеликих озброєних човнів намагалися зупинити судно, але воно проігнорувало їхні вимоги та продовжило рух.

За даними постачальника даних про сировинні товари Kpler, танкер прямував з Об’єднаних Арабських Еміратів до Бахрейну, де розташована ключова військово-морська база США. Власник судна, данська компанія Stena Bulk, відмовився від коментарів.

До слова, США посилюють систему протиповітряної оборони на Близькому Сході, готуючись до можливих ударів у відповідь з боку Ірану. До регіону вже прибула авіаносна ударна група на чолі з USS Abraham Lincoln, а винищувачі F-35 і F-15E переміщують ближче до потенційної зони бойових дій. Водночас у Вашингтоні заявляють, що рішення про удари по Ірану поки не ухвалене, і конфлікт не вважають неминучим.

Основний акцент Пентагон робить на обороні. США розгортають додаткові батареї систем THAAD і Patriot для захисту американських військ, Ізраїлю та арабських союзників. У регіоні також перебувають американські есмінці з можливостями протиракетної оборони, які патрулюють поблизу Ормузької протоки, Аравійського та Червоного морів і східного Середземномор’я.

