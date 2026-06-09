Сили оборони України повністю вивели з ладу Чонгарський міст (відео)

Міст у Чонгарі в результаті повторного ураження уночі 9 червня повністю виведений з ладу

У ніч на 9 червня українські військові завдали успішного повторного удару по Чонгарському мосту. В результаті атаки стратегічний об'єкт, який сполучає тимчасово окупований Крим із материковою частиною України, повністю виведений з ладу, інформує «Главком».

Бійці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Сухопутних військ Збройних сил України повідомили про успішну операцію.

«Повторне ураження Чонгарського мосту в ніч проти 9 червня – результат спільної та злагодженої роботи Центру мультидоменних операцій «Фаланга», 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла та 475 ОШП CODE 9.2. Операцію реалізовано українськими дронами FP-2», – йдеться у заяві.

Як поінформували військові, «першим ударом 7 червня ми пошкодили полотно в одному напрямку. Тепер цей важливий логістичний шлях повністю виведено з ладу. Результат – рух перекрито на тривалий час».

Чонгарський міст є критично важливим елементом логістичного ланцюга російської армії для перекидання військової техніки та особового складу на південний фронт.

«Главком» писав, що у ніч проти неділі, 7 червня 2026 року, у районі селища Чонгар на адміністративній межі між окупованою частиною Херсонської області та Кримським півостровом, пролунала серія вибухів. Внаслідок успішної атаки ударних безпілотних літальних апаратів було суттєво пошкоджено мостове полотно одного з ключових шляхопроводів, який російські загарбники використовують для забезпечення свого південного угруповання військ.