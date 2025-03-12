«Роби все, що захочеш!»: іранський президент емоційно звернувся до Трампа

Пезешкіан розкритикував ставлення Трампа до Володимира Зеленського

Президент Ірану Масуд Пезешкіан 11 березня заявив, що не буде вести переговори з адміністрацією Трампа, сказавши, що США можуть робити все, що завгодно. Про це пише «Главком» із посиланням на Anadolu Ajansı.

«Якщо ви погрожуєте мені, я не буду вести переговори – роби все, що захочеш», – сказав Пезешкіан звертаючись до Трампа. Таку заяву він зробив під час заходу в Тегерані, присвяченому погрозам Трампа Ірану.

Критикуючи ставлення Трампа до президента України Володимира Зеленського в Білому домі, Пезешкіан сказав: «Дійсно стає соромно за те, що Трамп зробив із Зеленським».

У суботу Іран відкинув заяви президента США Дональда Трампа про те, що він надіслав Тегерану листа з пропозицією ядерних переговорів.

У п'ятничній заяві Трамп зазначив, що сподівається, що Іран вступить у переговори. «Я сподіваюся, що ви збираєтеся вести переговори, бо це буде набагато краще для Ірану», – сказав він, перш ніж попередити Тегеран про можливі військові дії.

Anadolu Ajansı нагадало, що в 2018 році Трамп в односторонньому порядку вийшов з іранської ядерної угоди 2015 року та знову ввів санкції проти Тегерана.

Незважаючи на те, що Іран дотримувався ядерної угоди більше року після виходу США, він поступово зменшив свої зобов’язання, посилаючись на неспроможність тих, хто підписав угоду, захистити його інтереси.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном. У четвер, 6 березня, він надіслав листа іранській владі, висловивши сподівання, що Ісламська Республіка погодиться на розмову. Натомість верховний лідер Ірану Алі Хаменеї категорично відкинув пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо відновлення переговорів про ядерну угоду.

Пізніше стало відомо, що міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що Сполучені Штати готові запровадити санкції проти Ірану, які також стосуватимуться видобутку нафти.