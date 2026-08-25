У Львові фахівці відновили ексгумацію останків польських солдат, які загинули у 1939 році

Ексгумаційні роботи триватимуть до початку жовтня в межах двосторонніх домовленостей

З 25 серпня по 2 жовтня 2026 року на території старого Голосківського кладовища у Львові триватимуть роботи з ексгумації та подальшому належному перепохованні останків вояків Війська Польського, які загинули під час бойових дій у вересні 1939 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

Захід проводиться товариством з обмеженою відповідальністю «Українська пам’ять» за безпосередньої участі польських колег, а саме співробітників Інституту національної пам’яті Республіки Польща та науковців Вроцлавського медичного університету. Дослідження здійснюються на виконання домовленостей, досягнутих у межах діяльності Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті, та на підставі дозволу Державної міжвідомчої комісії від 4 червня 2026 року.

Для забезпечення фахового нагляду та надання консультаційної підтримки Український інститут національної пам’яті залучив і профінансував спеціалістів комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля». Зокрема, до процесів залучені досвідчені пошуковці та антрополог.

Зазначена ділянка вже досліджувалася у 2019 році, коли на території колишнього села Голоско Велике вдалося виявити чіткі ознаки місць поховань. У вересні 1939 року в цьому передмісті точилися жорстокі бої між підрозділами Вермахту та Війська Польського, а полеглих оборонців поховали в братській могилі на місцевому сільському цвинтарі, який у 1958 році увійшов до меж Львова.

Нагадаємо, на початку серпня Українсько-польська робоча група у справах гідних поховань підбила підсумки виконання домовленостей від 16 грудня 2025 року та узгодили подальші кроки щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт.

Українська сторона повністю виконала зобов'язання та видала всі узгоджені дозволи, а обидві країни відзначили успішність проведених заходів на території України. Під час засідання фахівці обговорили практичні виклики реалізації пошукових робіт в обох державах. Крім того, польська делегація надала новий список об'єктів в Україні для майбутніх досліджень, щодо яких уже готуються або подані заявки.