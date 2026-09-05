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Зеленський повідомив про старт переговорів США і Росії та назвав наступні кроки

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський повідомив про старт переговорів США і Росії та назвав наступні кроки
Окремо президент повідомив про готовність України тимчасово утриматися від повітряних ударів по Москві
фото: Офіс президента України

Американські представники вже почали роботу з російською стороною, а наступного дня очікуються переговори у Києві

Президент Володимир Зеленський повідомив про початок роботи представників президента США Дональда Трампа з російською стороною. За його словами, американська команда вже сьогодні розпочала відповідні контакти з РФ у межах дипломатичних зусиль щодо завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

Зеленський зазначив, що Україна також готова до переговорів з американською стороною. До Києва мають прибути спецпредставник Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер. Їхній візит запланований на неділю, 6 вересня.

За словами президента, план дипломатичних заходів у Києві за участю американської команди вже затверджений. Українська сторона очікує на «змістовну розмову» та готова обговорювати шляхи припинення війни.

«Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення», – заявив Зеленський раніше, коментуючи майбутній візит американських представників.

Окремо президент повідомив про готовність України тимчасово утриматися від повітряних ударів по Москві на час дипломатичної місії. За його словами, такий режим діятиме до завершення понеділка. Київ очікує, що Росія дзеркально утримається від ударів по Києву.

Йдеться саме про тимчасове припинення повітряних ударів на період переговорів, а не про загальне припинення бойових дій. Мета домовленості – забезпечити безпечне проведення дипломатичних контактів.

Водночас Віткофф і Кушнер уже прибули до Москви, де мають провести переговори з російською стороною. Після цього американські представники вирушать до Києва. Зеленський наголосив, що Україна розраховує на активну участь США у дипломатичному процесі та готова працювати над конкретними варіантами завершення війни.

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Теги: Джаред Кушнер Стів Віткофф війна переговори Володимир Зеленський

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