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Представників Трампа повели на обід в ресторан з цинічною вивіскою

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Представників Трампа повели на обід в ресторан з цинічною вивіскою
Російські ЗМІ вже трактують такий крок Кремля, як натяк на непохитність російського диктатора в питанні мирних переговорів
фото з відкритих джерел

Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера помітили в московському ресторані разом із Кирилом Дмитрієвим

Спецпредставників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які 5 вересня прибули до Москви, привезли на діловий обід до одного з московських ресторанів. Разом із ними був глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

На фотографіях із місця зустрічі видно вивіску з написом «Все для Перемоги!». За даними російських медіа, ресторан розташований на Трубній вулиці, 2 у Москві. Російські ЗМІ вже трактують такий крок Кремля, як натяк на непохитність російського диктатора в питанні мирних переговорів.

Зустріч відбулася на тлі їхнього візиту до російської столиці для переговорів щодо війни Росії проти України. Після Москви Віткофф і Кушнер мають продовжити переговорний тур у Києві. Раніше Володимир Зеленський повідомив, що очікує на американських представників у столиці 6 вересня. Візит Віткоффа і Кушнера до Москви відбувається на тлі активізації дипломатичних контактів між США, Україною та Росією. Очікується, що американські представники проведуть зустріч із Володимиром Путіним.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна тимчасово утримуватиметься від повітряних ударів по Росії на час переговорного процесу за участю американської сторони.

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Теги: війна Москва переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

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