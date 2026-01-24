Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський привітав розвідників та окреслив нові пріоритети

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський привітав розвідників та окреслив нові пріоритети
фото: скріншот з відео

Зеленський заявив, про нові пріоритети для зовнішньої розвідки, зокрема асиметричні відповіді та «дипстрайки»

Сьогодні, 24 січня 2026 року, Україна відзначає День зовнішньої розвідки. Президент Володимир Зеленський привітав співробітників СЗР та наголосив на трансформації служби: від класичного видобутку даних до проведення реальних бойових операцій за межами країни. Глава держави підкреслив, що нинішня війна вимагає від розвідки не лише інформування, а й активного впливу на ворога через асиметричні дії та так звані «дипстрайки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент зазначив, що потенціал Служби зовнішньої розвідки України значно ширший за традиційний збір аналітики чи агенттурну роботу.

«Сьогодні День зовнішньої розвідки. Дякую за інформацію, за аналітику й також за бойову роботу – за дипстрайки, які здійснюються силами СЗР. Розуміємо, що потенціал Служби зовнішньої розвідки значно більший. Перспектива для вас – це зовнішні операції не просто впливу, не просто для здобуття даних, здобуття агентів, а реальні бойові та інші асиметричні операції, які необхідні для захисту інтересів України. Саме такий потенціал у вас є. Будемо так і розвивати нашу зовнішню розвідку», – заявив Зеленський.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Особливу увагу Глава держави приділив «дипстрайкам» – спеціальним операціям СЗР, що поєднують розвідувальні можливості та точкові удари (як інформаційні, так і фізичні) по інтересах агресора.

«Розраховую на продовження ваших дипстрайків та вашої роботи для здобуття необхідної Україні інформації. Важливо, щоб було більше обробки даних і більше ваших даних для нашого суспільства, щоб усі наші люди бачили та цінували вашу роботу так само, як цінуємо ми. Дякую вам», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 24 січня 2026 року відзначається День зовнішньої розвідки України. Хоча історія української зовнішньої розвідки налічує понад сто років, офіційне професійне свято цієї структури було запроваджено лише у 2018 році.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп розповів про «хорошу зустріч» із Володимиром Зеленським у Давосі
Трамп заявив, що Зеленський готовий укласти угоду для припинення війни
Вчора, 00:43
Зеленський: Передусім розвалити монобільшість – завжди було великим бажанням різних або фінансових груп, або політичних груп
Зеленський назвав олігарха, який намагався розвалити монобільшість
20 сiчня, 14:39
Президент заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка
Зеленський розповів тривожні новини від розвідки
17 сiчня, 17:48
Зеленський та Залужний обговорили дипломатичні завдання
Президент зустрівся із Залужним (фото)
15 сiчня, 18:45
За словами Зеленського, ключовими завданнями нових керівників ОВА стануть посилення місцевого самоврядування
Зеленський розповів про співбесіди з майбутніми очільниками п’яти областей
4 сiчня, 18:11
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який організував телеконференцію, підкреслив важливість домовленостей зі США щодо гарантій безпеки
Spiegel дізнався, що європейські лідери радили Зеленському перед переговорами у США
31 грудня, 2025, 05:43
28 грудня відбулися переговори між Зеленським та Трампом
Гарантії безпеки для України. Президент повідомив, про що домовився з Трампом
29 грудня, 2025, 15:56
28 грудня відбулися переговори між Україною та США
Зеленський повідомив, чого Україна досягла під час зустрічі з Трампом
29 грудня, 2025, 15:42
Зеленський пояснив умови проведення «швидких» виборів та референдуму
«Я не чіпляюся за посаду». Зеленський погоджується на «швидкі вибори», але попередив про небезпеки
24 грудня, 2025, 13:47

Події в Україні

Зеленський привітав розвідників та окреслив нові пріоритети
Зеленський привітав розвідників та окреслив нові пріоритети
Не можна зволікати з поставками ППО: Зеленський про наслідки нічної атаки на Україну
Не можна зволікати з поставками ППО: Зеленський про наслідки нічної атаки на Україну
Чернігів та область залишилися без світла через масований обстріл
Чернігів та область залишилися без світла через масований обстріл
Атака на Харків: зросла кількість постраждалих
Атака на Харків: зросла кількість постраждалих
Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року
Втрати ворога станом на 24 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Новини

День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Сьогодні, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Сьогодні, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Вчора, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Вчора, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
22 сiчня, 20:55

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua