Зеленський привітав розвідників та окреслив нові пріоритети

Зеленський заявив, про нові пріоритети для зовнішньої розвідки, зокрема асиметричні відповіді та «дипстрайки»

Сьогодні, 24 січня 2026 року, Україна відзначає День зовнішньої розвідки. Президент Володимир Зеленський привітав співробітників СЗР та наголосив на трансформації служби: від класичного видобутку даних до проведення реальних бойових операцій за межами країни. Глава держави підкреслив, що нинішня війна вимагає від розвідки не лише інформування, а й активного впливу на ворога через асиметричні дії та так звані «дипстрайки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент зазначив, що потенціал Служби зовнішньої розвідки України значно ширший за традиційний збір аналітики чи агенттурну роботу.

«Сьогодні День зовнішньої розвідки. Дякую за інформацію, за аналітику й також за бойову роботу – за дипстрайки, які здійснюються силами СЗР. Розуміємо, що потенціал Служби зовнішньої розвідки значно більший. Перспектива для вас – це зовнішні операції не просто впливу, не просто для здобуття даних, здобуття агентів, а реальні бойові та інші асиметричні операції, які необхідні для захисту інтересів України. Саме такий потенціал у вас є. Будемо так і розвивати нашу зовнішню розвідку», – заявив Зеленський.

Особливу увагу Глава держави приділив «дипстрайкам» – спеціальним операціям СЗР, що поєднують розвідувальні можливості та точкові удари (як інформаційні, так і фізичні) по інтересах агресора.

«Розраховую на продовження ваших дипстрайків та вашої роботи для здобуття необхідної Україні інформації. Важливо, щоб було більше обробки даних і більше ваших даних для нашого суспільства, щоб усі наші люди бачили та цінували вашу роботу так само, як цінуємо ми. Дякую вам», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 24 січня 2026 року відзначається День зовнішньої розвідки України. Хоча історія української зовнішньої розвідки налічує понад сто років, офіційне професійне свято цієї структури було запроваджено лише у 2018 році.