Президент зустрівся із Залужним (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент зустрівся із Залужним (фото)
Зеленський та Залужний обговорили дипломатичні завдання
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент про зустріч із Залужним: Подякував йому за роботу в команді України

У четвер, 15 січня, президент Володимир Зеленський та посол України у Великій Британії Валерій Залужний провели зустріч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Зустрілися з Валерієм Залужним. Подякував йому за роботу в команді України. І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей», – йдеться у повідомленні.

Зеленський та Залужний «обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас – Україну, нашу стійкість».

Також сьогодні, 15 січня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із волонтером Сергієм Стерненком. «Зустрілись із Сергієм Стерненком. Подякував за підтримку нашої армії та зусилля з розвитку дронової складової захисту України. Обговорили актуальні питання щодо волонтерства, законодавчу підтримку волонтерства та конкретну роботу з бригадами. Важливо, щоб був максимум реальної інформації з усіх рівнів. Домовилися співпрацювати. Слава Україні!», – наголосив президент.

