Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент підписав скандальний закон, петиція проти якого зібрала потрібні 25 тис. голосів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент підписав скандальний закон, петиція проти якого зібрала потрібні 25 тис. голосів
Володимир Зеленський не відповів на петицію з вимогою ветувати закон про посилення захисту прав добросовісного набувача
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Закон дозволяє легалізувати незаконно виведену з-під власності держави чи тергромади землю, якщо пройшло 10 років з часу такого виведення

Президент України Володимир Зеленський підписав сьогодні, 7 квітня, закон про посилення захисту прав добросовісного набувача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Варто зазначати, що петиція з вимогою ветувати закон, яка зʼявилася 17 березня, набрала 25 тис. необхідних голосів. Далі її мав розглянути президент, однак цього не сталося. Після підписання закон оприлюднюється і набирає чинності.

Президент 7 квітня підписав закон про посилення захисту прав добросовісного набувача
Президент 7 квітня підписав закон про посилення захисту прав добросовісного набувача
скріншот

Як відомо, 20 лютого правовий комітет Верховної Ради схвалив до другого читання скандальний проєкт №12089. Законодавча ініціатива передбачає обнулення претензій до тих, хто зумів заволодіти ділянкою у лісі чи на узбережжі, якщо з моменту її привласнення пройшло 10 років і вони потрапили у приватні руки. Це означає: щойно парламент підтримає цей проєкт, а президент підпише – такі оборудки з нерухомістю, які відбулися за останнє десятиліття, узаконять.

Якщо 10-річний строк дерибану ще не минув, то перед тим, як позиватися до суду аби врятувати майно, з державного чи місцевого бюджету треба буде покласти на депозит вартість майна, яке громада чи держава захоче повернути.

Таким чином той, хто заволодів лісами чи узбережжям, залишиться або з набутим майном, яке взагалі не могло бути в обігу, або з бюджетними грошима. Він виграє, що так, що так, а програє держава.

Вже 12 березня Верховна рада України ухвалила законопроєкт у другому читанні та в цілому.

Згодом на сайті Офісу президента зʼявилася петиція з вимогою ветувати законопроєкт №12089. Її ініціатором став колишній мер Глухова, бізнесмен Мішель Терещенко. Через певний час звернення набрало 25 тис. голосів.

Читайте також:

Теги: петиція Володимир Зеленський закон земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступник міністра юстиції Олександр Банчук обіцяє тотальну перевірку державним топслужбовцям, котрі виявлять бажання стати суддями новостворених судових інституцій
Державні службовці можуть ставати… суддями. Мін’юст пояснює новацію інтерв’ю
11 березня, 16:15
Чеська влада активізує роботу над законодавством щодо мігрантів і прикордонним контролем
Чехія планує змінити правила надання прихистку для біженців
14 березня, 09:16
Начальнику Генштабу голова держави доручив прискорити формування корпусної системи в Силах оборони та провести аудит актуальних потреб бойових бригад
Зеленський поставив завдання новому начальнику Генштабу
17 березня, 14:22
Дональд Трамп закликав нелегальних мігрантів використати програму CBP Home
Трамп закликав нелегальних мігрантів «самодепортуватись»
18 березня, 17:51
Голова земельної комісії Михайло Терентьєв хоче вийти з «Удару»
Скандальний голова земельної комісії Київради написав заяву на вихід з «Удару»
20 березня, 17:59
Група сенаторів від обох партій хоче, аби Трамп передав російські активи Україні
У США сенатори закликали адміністрацію Трампа передати заморожені активи РФ Україні – Reuters
25 березня, 04:56
Президент нагадав, що цього дня відбувається вже друга зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії
Зеленський назвав дату перемир’я з Росією
23 березня, 20:58
Зеленський підписав закон про створення двох нових судів замість ОАСК
Зеленський підписав закон про створення двох нових судів замість ОАСК
24 березня, 15:39
Російські війська вбили чотирьох людей
Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу
2 квiтня, 19:07

Політика

Президент підписав скандальний закон, петиція проти якого зібрала потрібні 25 тис. голосів
Президент підписав скандальний закон, петиція проти якого зібрала потрібні 25 тис. голосів
Духовний радник Трампа засудив атаку на Кривий Ріг
Духовний радник Трампа засудив атаку на Кривий Ріг
Макрон жорстко відреагував на обстріли України
Макрон жорстко відреагував на обстріли України
Білий дім пояснив, чому Росії немає у списку мит Трампа
Білий дім пояснив, чому Росії немає у списку мит Трампа
Нардеп Бойко вийшов із ОПЗЖ, наглядачем поставив свого колишнього помічника
Нардеп Бойко вийшов із ОПЗЖ, наглядачем поставив свого колишнього помічника
Український депутат добрався до розкішної вілли Трампа (фото)
Український депутат добрався до розкішної вілли Трампа (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
79K
Мав п'ятеро дітей та вагітну дружину. ЗСУ знищили бурятського лучника
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
53K
Росія готує новий наступ: військовий назвав міста, на які підуть окупанти
39K
Військовий із ПТСР вдарив в обличчя поліцейського. Суд ухвалив несподіваний вердикт
32K
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Вчора, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua