Президент підписав скандальний закон, петиція проти якого зібрала потрібні 25 тис. голосів

Володимир Зеленський не відповів на петицію з вимогою ветувати закон про посилення захисту прав добросовісного набувача

Закон дозволяє легалізувати незаконно виведену з-під власності держави чи тергромади землю, якщо пройшло 10 років з часу такого виведення

Президент України Володимир Зеленський підписав сьогодні, 7 квітня, закон про посилення захисту прав добросовісного набувача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Варто зазначати, що петиція з вимогою ветувати закон, яка зʼявилася 17 березня, набрала 25 тис. необхідних голосів. Далі її мав розглянути президент, однак цього не сталося. Після підписання закон оприлюднюється і набирає чинності.

Президент 7 квітня підписав закон про посилення захисту прав добросовісного набувача скріншот

Як відомо, 20 лютого правовий комітет Верховної Ради схвалив до другого читання скандальний проєкт №12089. Законодавча ініціатива передбачає обнулення претензій до тих, хто зумів заволодіти ділянкою у лісі чи на узбережжі, якщо з моменту її привласнення пройшло 10 років і вони потрапили у приватні руки. Це означає: щойно парламент підтримає цей проєкт, а президент підпише – такі оборудки з нерухомістю, які відбулися за останнє десятиліття, узаконять.

Якщо 10-річний строк дерибану ще не минув, то перед тим, як позиватися до суду аби врятувати майно, з державного чи місцевого бюджету треба буде покласти на депозит вартість майна, яке громада чи держава захоче повернути.

Таким чином той, хто заволодів лісами чи узбережжям, залишиться або з набутим майном, яке взагалі не могло бути в обігу, або з бюджетними грошима. Він виграє, що так, що так, а програє держава.

Вже 12 березня Верховна рада України ухвалила законопроєкт у другому читанні та в цілому.

Згодом на сайті Офісу президента зʼявилася петиція з вимогою ветувати законопроєкт №12089. Її ініціатором став колишній мер Глухова, бізнесмен Мішель Терещенко. Через певний час звернення набрало 25 тис. голосів.