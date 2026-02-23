Головна Світ Політика
Санкції можуть вдарити не лише по Лукашенку, а й по його синах – Зеленський

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Зеленський переконаний, що Мінськ не тільки підтримує геополітику Росії, а підтримує війною і допомагає вбивати цивільних
фото: скрин відео Офісу президента України

За словами глави держави, оточення Лукашенка має усвідомити, що «сімейний бізнес» та активи за кордоном не будуть захищені, поки територія Білорусі використовується як плацдарм для атак на Україну

Під час свого першого з початку великої війни інтерв'ю білоруським медіа Президент України Володимир Зеленський наголосив, що за участь у агресії проти України доведеться відповідати не лише політичному керівництву Білорусі. Президент прямо заявив, що під міжнародні обмеження можуть потрапити й сини Олександра Лукашенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю глави держави. 

За словами глави держави, Зеленський нині розглядає можливість розширення санкційних списків на синів білоруського диктатора – Віктора, Дмитра та Миколу, оскільки вони є частиною системи, що допомагає РФ.

«Це буде стосуватися не тільки Лукашенка, а і його оточення, його синів тощо. Ми будемо слідкувати за всією тією військовою допомогою, яку він дає», – додав Зеленський. 

За словами глави держави, оточення Лукашенка має усвідомити, що «сімейний бізнес» та активи за кордоном не будуть захищені, поки територія Білорусі використовується як плацдарм для атак на Україну.

«Ми не піднімали питання Лукашенка з американською стороною, тому що бачили, що американці налаштовані Але глава держави заявив, що санкції можуть торкнутися не лише самого Лукашенка, а і його синів.

Також Зеленський заявив, що все, що нині відбувається з боку Білорусі, це – злочин. 

«Для нас це злочин. І зараз ми будемо займатися юридичною складовою цих злочинів», – наголосив глава держави.

Зауважимо, 18 лютого Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь дедалі глибше втягується в агресію РФ, що ставить під загрозу її суверенітет. Він попередив: участь у війні на боці агресора матиме невідворотні наслідки для майбутнього цілого народу.

При цьому глава держави зазначив, що Україна розрізняє білорусів і тих, хто віддає злочинні накази, проте нагадав, що ракети та війська заходили саме з території Білорусі.

