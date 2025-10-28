Україна розпочала опалювальний сезон, у Хмельницькому вибух зніс частину будинку. Головне за 28 жовтня

У Хмельницькому стався потужний вибух у житловій багатоповерхівці

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон, у Хмельницькому вибух зніс частину будинку, посадовці Держспецзв’язку отримали підозри у розкраданні 90 млн грн на дронах. «Главком» склав добірку новин 28 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський анонсував зустріч радників України та ЄС для обговорення плану завершення війни

Наприкінці цього тижня радники України та лідерів країн Європейського Союзу зустрінуться для обговорення плану завершення війни з РФ. «Під час «коаліції охочих» європейські лідери сказали, що вони хотіли б також разом з нами продемонструвати їх бачення швидких років. Це не план закінчення війни, тому що ви знаєте що передусім потрібне припинення вогню», – каже президент Володимир Зеленський.

За словами українського лідера, це план, з якого починається дипломатія. «Я розумію це прекрасно і всі розуміють, що після припинення вогню відновити агресію, якщо є сильні гарантії безпеки буде Росії дуже складно. Тому цей план приблизно на це і сфокусований. Я думаю найближчі дні радники наші зустрінуться. Ми домовлялись приблизно п'ятниця суботу і будуть обговорювати риси цього плану», – додав президент.

Посадовці Держспецзв’язку отримали підозри у розкраданні 90 млн грн на дронах

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрила масштабну оборудку під час закупівель безпілотників для Сил оборони. За даними слідства, до неї причетні посадовці Держспецзв’язку та представники бізнесу.

За даними розслідування, після ухвалення змін до державного бюджету у 2023 році, Держспецзв’язку було виділено 30 млрд грн на закупівлю БпЛА. Правоохоронці стверджують, що у керівника одного з департаментів відомства виник план розтрати частини цих коштів. Він нібито передбачав постачання дронів за завищеними цінами наперед визначеними компаніями.

Головою наглядової ради «Укрзалізниці» обрано іноземця

Члени наглядової ради «Укрзалізниці» на своєму першому засіданні в жовтні переобрали Гепарда Хафера головою наглядової ради. Гепард Хафер очолює наглядову раду з 2 лютого 2022 року та має досвід роботи в Deutsche Bahn. Його заступником залишився позаштатний радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.

У Хмельницькому вибух зніс частину будинку

У Хмельницькому у вівторок, 28 жовтня, стався потужний вибух у житловій багатоповерхівці. Постраждали пʼятеро людей, в тому числі дитина. Унаслідок вибуху частково зруйновані девʼять квартир, ще 15 квартир пошкоджені.

Наразі тривають пошук жінки 1973 року народження, яка, за попередньою інформацією та свідченнями очевидців, може перебувати під завалами. Зв'язку з нею немає, і остаточні висновки щодо її долі можна буде зробити лише після завершення розбору завалів.

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон. Уже понад 55% об’єктів соціальної сфери – дитячі садки, лікарні, школи — підключені до тепла. У 13 регіонах тепло частково подається і в житлові будинки. Решта областей – поступово продовжать підключення з урахуванням погодних умов.

Рішення про старт ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму. Для старту сезону до роботи були підготовлені понад 17,5 тис. котелень та 17 тис. км теплових мереж. У рамках підготовки замінено 340 км мереж та проведено капітальні ремонти.