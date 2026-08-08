У Сербії розпочалась зустріч Зеленського з Вучичем

Зеленський зустрівся з Вучичем у Палаці Сербії

Президенти проведуть переговори тет-а-тет, після чого заплановані зустрічі делегацій та спільна заява для медіа

Президент України Володимир Зеленський 8 серпня зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем у Палаці Сербії в Белграді. Офіційна церемонія зустрічі двох лідерів розпочалася близько 11:30, повідомляє «Главком».

Зеленський напередодні прибув до Сербії з першим офіційним візитом за час свого президентства. Програма передбачає зустріч президентів тет-а-тет, переговори української та сербської делегацій, підписання меморандуму, а також спільну заяву для представників медіа.

Упродовж двох днів переговорів сторони планують обговорити розширення двосторонньої співпраці, зокрема розвиток економічних і торговельних зв’язків та можливість укладення угоди про вільну торгівлю.

Окрему увагу приділять спільним проєктам в енергетичній сфері, координації та обміну досвідом на шляху до вступу в Європейський Союз, а також питанням безпеки, підтримання стабільності й реалізації гуманітарних ініціатив.

Програмою візиту Президента України до Сербії передбачені також переговори з прем’єр-міністром Джуро Мацутом.

Нагадаємо, у липні Александар Вучич під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа» несподівано змінив свою звичну риторику. Він заявив, що Белград повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Також політик анонсував посилення гуманітарної допомоги, підтримки української енергетики та участь Сербії у відбудові українських міст.