Зеленський зустрівся з делегацією Світового конгресу українців

Декларацію єдності вже підписали понад 400 організацій по всьому світу

Сьогодні, 25 серпня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Світового конгресу українців, під час якої обговорили кроки щодо посилення підтримки України у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Ми хочемо подякувати за те, що ви представляєте весь цей час Україну. Впевнений, що багато всього зроблено, тому що багато людей працюють над цим, багато голосів чутно про Україну за кордоном. Ми за це вдячні, особливо в той момент, коли багато викликів у світі, війн багато, зараз – на Близькому Сході, і знаємо, що увага світу фокусується на різних викликах», – сказав президент.

фото: Офіс президента

Володимир Зеленський наголосив, що зараз особливо важливо працювати з урядами, парламентами та громадами інших країн для посилення протиповітряної оборони України, тиску на Росію та збільшення фінансової підтримки країни.

«Представники Світового конгресу українців подякували Володимиру Зеленському за його лідерську позицію. Вони відзначили особливу увагу під час заходів до Дня Незалежності до єдності, адже 2026 рік вони оголосили роком єдності українського народу. Відповідну декларацію єдності вже підписали понад 400 організацій по всьому світу. Усі вони об’єднуються заради чотирьох головних цілей: активно працювати задля перемоги України, її повоєнної відбудови, захисту територіальної цілісності та зміцнення глобального українського світу», – наголосив Офіс президента.

Крім того, представники Світового конгресу українців пообіцяли посилити роботу щодо захисту українського неба, санкційного тиску на Росію та вступу України у Європейський Союз.

Глава держави нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня президента Українського національного об'єднання Канади Юрія Клюфаса та відзнакою президента України «Золоте серце» – засновника організації Saint Javelin, мецената, підприємця та журналіста Кристіана Бориса.

До слова, 25 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом, який цими днями перебуває в Україні з останнім візитом на своїй посаді