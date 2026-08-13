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Зеленський прибув до Івано-Франківської області

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський прибув до Івано-Франківської області
Президент розпочав свою поїздку із вшанування памʼяті полеглих захисників і захисниць України
скриншот з відео

Президент розпочав поїздку з особливого місця та закликав створювати більше просторів для вшанування полеглих героїв

Президент України Володимир Зеленський прибув до Івано-Франківської області. Свій візит до регіону глава держави розпочав із вшанування пам'яті українських захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Зеленського.

Президент віддав шану полеглим українським воїнам та наголосив на важливості збереження пам'яті про кожного, хто віддав своє життя за державу.

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«Вічна шана та вдячність кожному й кожній, хто захищав Україну та віддав своє життя у цій боротьбі. Світла памʼять нашим загиблим воїнам», – заявив Зеленський.

Окремо глава держави подякував тим, хто створює осередки пам'яті на честь полеглих захисників і захисниць. За словами президента, такі місця дають можливість українцям особисто вшанувати загиблих та висловити їм свою вдячність.

«І також подяка тим, хто створює осередки памʼяті для наших героїв, де українці та українки можуть прийти і просто сказати: «Дякую». Дуже важливо, щоб кількість цих просторів збільшувалася. Кожен, хто віддав своє життя, щоб інші могли жити в мирі, заслуговує на це», – наголосив президент.

Інших подробиць щодо програми поїздки Зеленського до Івано-Франківської області наразі не повідомлялося.

Раніше Зеленський заявив, що більша залученість Сполучених Штатів до мирного процесу здатна допомогти відновити повноцінні переговори з Росією щодо завершення війни. За його словами, зараз на російського диктатора Володимира Путіна чиниться недостатній тиск.

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Теги: Володимир Зеленський Івано-Франківщина

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