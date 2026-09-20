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Росіяни атакували Житомирщину: пошкоджено транспортну інфраструктуру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіяни атакували Житомирщину: пошкоджено транспортну інфраструктуру
Через повторні нальоти ворожих БпЛА рятувальники не могли одразу стати до роботи
фото: ДСНС України

Атака спричинила масштабне займання

У неділю вдень російська армія спрямувала ударні реактивні дрони на Житомирську область, спричинивши масштабне займання. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Він зазначив, що під прицілом опинився транспортний сектор регіону.

«Внаслідок останніх атак сьогодні виникла пожежа на обʼєкті транспортної інфраструктури, а також горіла суха трава», – заявив Бунечко.

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Він зазначив, що через повторні нальоти ворожих БпЛА рятувальники не могли одразу стати до роботи. На місці також працювали сапери – вони обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

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Теги: пожежа армія рятувальники Віталій Бунечко Житомирщина

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