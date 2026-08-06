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Речник Єврокомісії відповів на заяву Зеленського про нестачу ракет для ППО

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Речник Єврокомісії відповів на заяву Зеленського про нестачу ракет для ППО
Україні потрібно більше ракет-перехоплювачів для відбиття російських атак
фото (ілюстративне): Міноборони

Балаж Уйварі заявив, що Україна самостійно визначає потреби в озброєнні, а ЄС оперативно розглядає відповідні запити та фінансує їх

Європейська комісія відреагувала на слова президента Володимира Зеленського про те, що цього року Україна отримує утричі менше ракет-перехоплювачів, ніж торік. Про це під час брифінгу 6 серпня заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, повідомляє «Главком».

Уйварі зазначив, що у 2026 році Європейський Союз уже виділив Україні 8,5 млрд євро на оборонні потреби. За його словами, ці кошти можуть бути спрямовані на закупівлю винищувачів, ракет, а також безпілотників ближньої та дальньої дії. Водночас Уйварі наголосив, що саме Україна визначає, яке озброєння їй необхідне, та подає відповідний перелік потреб.

«Ми вивчаємо цей перелік і діємо на його основі. Цілком імовірно, що Україна може, наприклад, запросити перехоплювачі або пов'язане з ними обладнання, і тоді ми можемо розглянути це питання. Обмін інформацією триває, переліки обладнання продовжують надходити, контракти укладаються, а ми максимально швидко здійснюємо відповідні виплати», – сказав речник Єврокомісії.

Він також зазначив, що Україна може звертатися по фінансування для закупівлі ракет-перехоплювачів та іншого військового обладнання, навіть якщо воно виробляється за межами Європейського Союзу.

«Україна має повну свободу визначати, яке саме обладнання їй потрібне. Пріоритетом є продукція, вироблена в ЄС та Україні, однак чинні правила передбачають можливість розглядати й винятки, якщо цього потребуватиме ситуація», – пояснив Уйварі.

Речник Єврокомісії також запевнив, що робота над фінансуванням оборонної допомоги Україні не припинятиметься навіть у літній період. «Ми працюємо на повну силу день і ніч, щоб якомога швидше досягти максимального прогресу», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2026 році постачання ракет для систем протиповітряної оборони від міжнародних партнерів суттєво скоротилося. «Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року», – підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, Україна вже узгодила подальші кроки з державами, які володіють необхідними ракетами та здатні підтримати українську ППО. Президент наголосив, що партнери мають оперативно ухвалити необхідні політичні рішення, а також подякував їм за готовність продовжувати співпрацю щодо постачання озброєння.

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Теги: Володимир Зеленський Європейський Союз Єврокомісія

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