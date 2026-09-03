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Розстріляний у Росії генерал причетний до удару по «Охматдиту» – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Розстріляний у Росії генерал причетний до удару по «Охматдиту» – ЗМІ
Повідомляється, що російський військовий злочинець перебуває у критичному стані
фото: ДСНС

За попередніми даними, нападник двічі вистрілив у Варпаховича з пістолета – у голову та живіт

У Росії розстріляли генерал-майора Миколу Варпаховича, якому Україна заочно повідомляла про підозру у воєнних злочинах. Його пов'язують із ракетними ударами по цивільних об'єктах, зокрема по Умані та «Охматдиту». За даними російських ЗМІ, генерал перебуває у критичному стані, повідомляє «Главком».

За попередніми даними, нападник двічі вистрілив у Варпаховича з пістолета – у голову та живіт. Після стрілянини він зник, його особу та місцеперебування наразі не встановлено.

Ім'я Варпаховича стало відомим в Україні не лише через його командну посаду в російській дальній авіації. 31 серпня СБУ та Офіс генерального прокурора заочно повідомили йому про підозру у воєнному злочині, заявивши, що він віддав бойовий наказ на ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

За даними українського слідства, 8 липня 2024 року підрозділи дальньої авіації, підпорядковані Варпаховичу, завдали по лікарні удару крилатою ракетою Х-101, запущеною з бомбардувальника Ту-95МС. На момент атаки в медзакладі перебували понад 600 пацієнтів. Унаслідок удару загинули двоє людей, серед них лікарка, ще десятки людей отримали поранення. Ракета зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири будівлі лікарні.

Варпаховича також пов'язують із ракетним ударом по Умані 28 квітня 2023 року. За даними СБУ, він разом із командиром 121-го важкого бомбардувального авіаполку брав участь у підготовці та здійсненні атаки на цивільну інфраструктуру міста. Тоді російська ракета влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок, унаслідок чого загинули 24 людини, зокрема шестеро дітей.

Українські правоохоронці кваліфікували дії Варпаховича за статтею про воєнні злочини, що спричинили загибель людей. Підозру йому оголосили заочно, оскільки він перебуває на території Росії.

Варто нагадати, що у Саратовській області Росії вранці 3 вересня, за попередніми даними, скоїли замах на генерал-майора ВКС РФ Миколу Варпаховича, який командує 22-ю важкою бомбардувальною авіадивізією дальньої авіації.

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Теги: росія війна Охматдит обстріл

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