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Трамп зливав інсайдерську інформацію із Зеленськими своєму другу-мільярдеру – NYT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Трамп зливав інсайдерську інформацію із Зеленськими своєму другу-мільярдеру – NYT
Трамп розмовляв з Праттом про переговори з Зеленським у вересні 2019 року
фото з відкритих джерел

Мільярдер Пратт заявив, що Трамп ділився з ним інсайдерською інформацією про переговори з Зеленським, а також з лідером Іраку

Колишній президент США Дональд Трамп ділився з австралійським мільярдером Ентоні Праттом змістом розмови зі своїм українськими колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомляє The New York Times.

В ході розслідування справи про «секретні файли» Пратт заявив, що Трамп ділився з ним інсайдерською інформацією про переговори з Зеленським, а також з лідером Іраку. Так, експрезидент США нібито ділився інформацією, якої ще не було в публічному доступі.

«Цього ще навіть не було в новинах, а він сказав: «Я щойно розбомбив Ірак. Президент Іраку подзвонив мені і сказав: «Ти щойно зрівняв з землею моє місто». А я сказав йому: «Добре, що ти збираєшся з цим робити?» – передав Пратт суть розмови з Трампом.

Крім цього, Трамп розмовляв з Праттом про переговори з Зеленським у вересні 2019 року, коли колишній президент США намагався схилити українського лідера допомогти йому перемогти на виборах шляхом тиску на Джо Байдена.

Трамп не став заперечувати факт цих розмов, однак його адвокат заявив, що «на записах бракує контексту».

Зазначимо, 9 червня Трампу висунули звинувачення за 37 пунктами. Вони пов'язані з тим, що колишній президент США зберігав у себе засекречені документи, які він забрав з Білого дому.

Нагадаємо, суд у Нью-Йорку визнав, що колишній глава Сполучених Штатів, Дональд Трамп, може бути причетним до шахрайства, пов'язаного з перебільшенням своїх статків у фінансовій звітності з метою отримання більших і вигідніших кредитів.

До слова, суддя штату Нью-Йорк Артур Енгорон оштрафував колишнього президента Дональда Трампа на $5 тис. за порушення наказу не говорити про співробітників суду.

Теги: вибори у США Ірак Володимир Зеленський Дональд Трамп

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