Зеленський зустрівся з ОАЕ з українськими військовими

Максим Бурич
glavcom.ua
Зеленський: Зустрілися з представниками нашої команди та обговорили перші результати й головні висновки з їхньої роботи в Еміратах
фото: скріншот з відео

Зеленський в ОАЕ обговорив з українськими військовими експертами посилення захисту неба Еміратів

Під час офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із групою українських військових фахівців. Українська команда вже кілька тижнів працює в регіоні, допомагаючи партнерам у розбудові системи захисту від повітряних загроз. Зустріч відбулася безпосередньо перед переговорами Зеленського з Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Глава держави заслухав звіт про перші результати роботи українських експертів та обговорив пропозиції щодо зміцнення безпеки в Еміратах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Протягом останніх тижнів українські фахівці проводили серію консультацій та зустрічей із представниками Сил безпеки й оборони ОАЕ. Основним завданням команди є інтеграція унікального українського досвіду, здобутого під час відбиття повномасштабної російської агресії, у систему захисту ОАЕ.

За словами Володимира Зеленського, вже сформовано чітке розуміння того, як посилити захист неба та об’єктів критичної інфраструктури Еміратів.

«Йдеться про комплексні рішення, які довели свою ефективність. Наша спільна мета з партнерами – більше безпеки. Україна сьогодні не тільки потребує допомоги, а й сама готова підтримати тих, хто підтримує нас», – наголосив президент.

Українські військові пропонують партнерам готову систему протидії повітряним цілям, яка базується на реальному бойовому досвіді та демонструє високий відсоток збиття ворожих ракет і безпілотників. Президент підкреслив, що саме завдяки таким місіям у регіоні Затоки відчувається глибока повага до України та її захисників.

«Подякував хлопцям за службу й за ту повагу, яка відчувається до України в регіоні. Наш народ заслуговує на цю повагу та дійсно є одним із тих, хто може повертати безпеку», – резюмував Зеленський.

Як відомо, наступним етапом візиту стали переговори лідерів держав, де було досягнуто домовленостей про фіналізацію угод у сфері безпеки і оборони.

