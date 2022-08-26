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Зенітники за добу «приземлили» чотири безпілотники

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зенітники за добу «приземлили» чотири безпілотники
Від початку повномасштабного вторгнення знищено 834 БПЛА ворога
фото ілюстративне

Окупанти намагались розвідати дислокацію Збройних сил

Збройні сили України позбавили російських загарбників ще чотирьох безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ. 

«За добу 25 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що протягом 24 серпня українські захисники теж збили чотири російські безпілотники, ймовірно Орлан-10, що намагались розвідати дислокацію Збройних сил. 

Нагадаємо, що за минулу добу українські захисники ліквідували близько 400 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 46 250 рашистів. Всього від початку війни знищено 834 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня.

До слова, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Теги: окупанти ЗСУ війна безпілотник

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